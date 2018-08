Maltempo in alta quota | alpinisti bloccati sul Monte Bianco

Maltempo : ripreso traffico della Alta Velocità sulla Bologna-Padova : Parzialmente risolto il problema sulla linea ferroviaria Bologna-Padova: i tecnici di Rfi hanno ripristinato la situazione a Castel Maggiore, con il risultato che riprende la circolazione dei treni Alta Velocità in entrambe le direzioni. Ok anche al traffico dei regionali da Bologna verso Padova. La linea resta ancora bloccata al bivio ‘Battiferro’ di Bologna, dove e’ caduto un fulmine. L’effetto e’ che i convogli ...

Forte Maltempo a Malta : nubifragio in corso [VIDEO] : Un violento nubifragio è in corso a Malta, che sta causando danni e allagamenti. La città si è trasformata in un fiume, ingenti disagi come mostrano le immagini.

Maltempo : tromba d'aria su Malta [VIDEO] : Forte Maltempo a Malta, dove da ieri sono diverse le piogge che stanno interessando la zona, creando danni e disagi. Oggi pomeriggio si è verificata una violenta tromba d'aria.

Maltempo : volo Malta-Pescara dirottato sull'aeroporto di Bari : Il volo Ryanair Fr01407 Malta-Pescara, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto d'Abruzzo alle 13.20, è stato dirottato sullo scalo di Bari a causa del Maltempo e del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città abruzzese. Il velivolo ha tentato l'atterraggio a Pescara, ma, accertato che le condizioni meteorologiche non lo permettevano, e' stato deciso il dirottamento verso la Puglia.

Maltempo - allarme frana in Alta Valcamonica : oltre 300 evacuati : L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni.

Maltempo - allarme frana in Alta Valcamonica : oltre 300 evacuati - : L'episodio si è verificato nella notte tra il 5 e il 6 agosto a Rino di Sonico. L'area coinvolta era già stata colpita nel 2012 da una frana che ha isolato il paese per diversi giorni. LE PREVISIONI

Bomba d'acqua a Cagliari : strade allagate e danni/ Video - ultime notizie Maltempo : saltano tombini e asfalto : Dopo Matera, Bomba d'acqua anche a Cagliari, Video e ultime notizie. Meteo, allagate le vie e i negozi: nubifragio violentissimo in Sardegna. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Maltempo - una barca di turisti si ribalta in Thailandia : 49 dispersi : Estate, tempo di sport, con l'Italia che attende di sapere se Cristiano Ronaldo approderà alla Juventus, di viaggi e vacanze. E mentre sette regioni d'Italia saranno colpite dal Maltempo, in Africa sono state raggiunte le temperature più alte di sempre. Il Maltempo ha interessato anche una delle delle mete più scelte per i viaggi, la Thailandia, dove per un centinaio di turisti quella che era una splendida vacanza, rischia di trasformarsi in tragedia.

Maltempo NELLE AREE INTERNE UNA VERA ECATOMBE LA COLDIRETTI DI ENNA E CALTANISSETTA CHIEDE LO STATO DI STATO DI CALAMITÀ NATURALE : I danni sono evidenti e avranno ripercussioni notevoli sulla economia agricola e non solo.

Maltempo Enna e Caltanissetta - Coldiretti : gravi danni nelle campagne - chiesto il riconoscimento dello stato di calamità : "nelle province di Caltanissetta e di Enna è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d'acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo". è questo il risultato della prima analisi della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il territorio.