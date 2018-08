Maltempo Gargano | i parlamentari M5S incontrano gli imprenditori

Maltempo Puglia - nubifragio in Gargano : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Puglia procederà a una ricognizione dei danni causati dal Maltempo nel Gargano per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità: lo ha reso noto l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia. “Siamo in contatto con i Comuni e le associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sara’ rientrata avremo un quadro dettagliato dei ...

Maltempo - grandine e nubifragio sul Gargano : camping evacuati e danni alla linea ferroviaria : Il Maltempo continua a fare danni in Italia. Nel Gargano, in provincia di Foggia, violente precipitazioni e chicchi di grandine grandi come noci hanno costretto ad evacuare alcuni camping oltre a creare disagi alla rete ferroviaria. I vigili del fuoco: "Se la situazione non migliora ci saranno enormi problemi".Continua a leggere

BOMBA D'ACQUA SUL GARGANO : EMERGENZA Maltempo/ Ultime notizie video : grandine e raffiche di vento - i danni : MALTEMPO, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Maltempo - pioggia e grandine : evacuati campeggi sul Gargano Previsioni : da oggi sole : La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di 'Lido del ...

Maltempo - pioggia e grandine sul Gargano : campeggi evacuati/ Ultime notizie - addio estate 2018? : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Maltempo Gargano - grandine e nubifragi : danni a linea ferroviaria e campeggi evacuati : Pioggia, grandine e nubifragi. Il Maltempo che nella giornata di ieri, 26 agosto, si è abbattuto nel Gargano,ha creato diversi disagi, soprattutto a Rodi Garganico (in provincia di Foggia), nella zona poco distante di ‘Lido del Sole‘. La linea ferroviaria nel tratto Ischitella–Rodi Garganico–San Menaio è stata danneggiata dall’acqua e dal fango dei vicini canali esondati che hanno ricoperto i binari e in molti ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Gargano - danni alla linea ferroviaria : L’ondata di Maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio. Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, ...

Maltempo - allagamenti nel Gargano : 10.05 Ancora al lavoro i vigili del fuoco del comando di Foggia dopo l'ondata di Maltempo che ieri sera si è abbattuta su gran parte del Gargano.La situazione più critica è a Lido del Sole,una frazione di Rodi Garganico completamente allagata. Sott'acqua anche numerosi campeggi, bed and breakfast e altre strutture turistiche. Al lavoro otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri ...

Maltempo in Puglia : allagamenti nel Gargano - detriti e fango nelle strutture turistiche : Ondata di Maltempo nella serata di ieri su gran parte del Gargano: la situazione più critica si è registrata a Lido del Sole, una frazione di Rodi Garganico, dove gli allagamenti sono stati numerosi (interessati campeggi, bed & breakfast e altre strutture turistiche). Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco, giunte anche da Bari in supporto a quelle foggiane, con idrovore e altri macchinari per i prosciugamenti. Molte strade della zona, ...