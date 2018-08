Macron | ' Sono il principale avversario di Orban e Salvini'

Botta e risposta Macron -Salvini : «Sono oppositore - tuo e di Orbán» - «Apri il confine a Ventimiglia» : ... questo implica serietà e spirito di responsabilità, restando fedeli ai nostri valori, come il diritto d'asilo, con una vera politica nei confronti dei Paesi d'origine e interna». «Questo non è ...

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...