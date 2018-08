Macron si prende la sinistra europea | ' Orban e Salvini fanno bene a considerarmi loro

Migranti - Macron : 'La Francia non prende lezioni da nessuno' : Bruxelles, 24 giu. , askanews, Sui Migranti 'la Francia non prende lezioni da nessuno' : lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron , al suo arrivo al minivertice sulla politica migratoria di Bruxelles, replicando indirettamente alle critiche italiane. La Francia 'è il secondo Paese di accoglienza dei richiedenti asilo quest'anno' ha sottolineato Macron , che ha ...

Macron : "La Francia non prende lezioni" : 16.18 "La soluzione si troverà solo attraverso la cooperazione dei Paesi Ue o tra più stati che decidano di andare avanti insieme"."La Francia non prende lezioni da nessuno".Così il premier francese Macron da Bruxelles al mini vertice della Ue sull'emigrazione aggiungendo "il necessario spirito di solidarietà per condividere il peso che alcuni Paesi conoscono". La Cancelliera tedesca Merkel ha sottolineato: "Trovare accordi bi-trilaterali" e ...