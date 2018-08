Macron contro Orban e Salvini | “Sono il vostro principale oppositore” Il Viminale

Salvini e Orbán : "Uniti contro Macron<br> per fermare l'immigrazione" : ...

Salvini incontra Orban : "Uniti contro Macron per fermare l'immigrazione" : ...

Macron : 'Italia contro Ue su migranti non su fondi strutturali' : "L'Italia è contro l'Europa che non è solidale sul piano migratorio, ma è per l'Europa dei fondi strutturali, quando sento certi ministri": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. "Il ...

Il presidente Emmanuel Macron contro il governo Lega-M5S : “In Italia clima xenofobo. I populisti cercano solidarietà ma non propongono soluzioni” : Il presidente francese Emmanuel Macron attacca l'Italia: "Quello che succede in Italia lo abbiamo creato politicamente in Europa. Ma questo giustifica il discorso xenofobo, semplicistico? Non lo credo. Credo che questi stessi xenofobi non apportino alcuna soluzione al male che denunciano. I populisti cercano solidarietà da parte di quelli da cui vogliono separarsi. Non funziona così".Continua a leggere

Un'altra grana per Macron : usa hacker contro i media : Smontata l'ipotesi del complotto russo dietro l'affaire Benalla, il partito di Emmanuel Macron piomba nell'imbarazzo. Uno studio della Ong Desinfo Lab aveva alimentatol'idea che il caso del bodyguard fosse opera di ingerenze russe, almeno la sua eco sui social network. Invece, no. La valanga di tweet non proveniva da utenti di potenze estere, profili anonimi creati ad hoc. Ma da francesi imbestialiti per l'atteggiamento dell'Eliseo, spiega Le ...

Libia - scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia, scontro Italia-Francia: Trump riaccende la sfida, preoccupando l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l'Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:13:00 GMT)

La mossa di Macron in Libia : usare le elezioni contro l'Italia : Italia e Francia si contendono l'influenza sulla Libia . Una partita difficile, a tratti impossibile,m ma che Parigi e Roma stanno giocando senza esclusione di colpi- La Francia ha tentato di ...

Francia : Benalla - protesta a Parigi contro 'insolenza' Macron : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Macron precipita nei sondaggi Il 60 % dei francesi è contro di lui : Emmanuel Macron, sempre più nei guai per il caso di Alexandre Benalla, deve affrontare anche un calo di popolarità senza precedenti. Ore contate per il presidente all'Eliseo? Segui su affaritaliani.it

SCANDALLO BENALLA - MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL GOVERNO/ Francia - Macron l'80% dei francesi vuole spiegazioni : Macron, lo scandalo BENALLA inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:14:00 GMT)

Scandalo Benalla - mozione di sfiducia contro il Governo/ Francia - Macron : "Io l'unico responsabile" : Macron, lo Scandalo Benalla inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:38:00 GMT)

Guai per Macron dopo il caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...

SCANDALO BENALLA - MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO GOVERNO/ Francia - Macron a rischio : “esecutivo ha fallito” : Macron, lo SCANDALO BENALLA inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:01:00 GMT)

Francia : annunciata mozione di sfiducia contro governo. Républicains contro Macron per caso Benalla : Al capitolo della cronaca rosa, il sito d'informazione 'Valeurs actuelles' ha fatto notare che sulla presunta cerimonia prevista per sabato scorso al comune di Issy-les-Moulineaux per il ...