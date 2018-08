Macron a Orban e Salvini | Sì | sono il vostro principale oppositore

Migranti - Macron : “Per Orban e Salvini sono il principale avversario? Hanno ragione” : Ieri “l’amico Viktor” Orban ha precisato che sia lui che Matteo Salvini, che l’ha invitato a Milano per un vertice in prefettura, sono entrambi “contro Macron” e intenzionati, come scrive Le Monde, a dare vita a “un asse contro l’immigrazione”. E il leader di En Marche, in visita in Danimarca, dà loro ragione. Fanno bene il premier ungherese e il vicepremier italiano, ha detto, a vederlo come ...

Macron orgogliosamente nemico di Salvini e Orban : "Difendo i valori europei" : Il suo nome è stato pronunciato più volte nel corso della conferenza stampa di Matteo Salvini e Viktor Orban. Lo hanno chiamato in causa come primo rappresentante dell'Europa pro-immigrazione, dell'Europa da scardinare. Emmanuel Macron accetta orgogliosamente il ruolo di antagonista del fronte sovranista: "Se ritiengono che la Francia sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ...

Macron a Orban e Salvini : "Sono il vostro principale oppositore" : Mentre Orban e Salvini gettano le basi del loro progetto per scassinare il portone di Bruxelles, Emmanuel Macron si candida ad essere il loro principale antagonista: "Se si ritiene che nella Francia ci sia il nemico del nazionalismo, della politica dell'odio, dell'Europa che deve pagare quello che ci piace e che non imporrebbe alcuna forma di responsabilità e solidarietà, allora hanno ragione, sono il loro oppositore principale", ...

Macron sfida Orban e Salvini : "Io sono il vostro avversario" : Dopo l'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban a Milano si riapre nuovamente lo scontro sul piano della gestione dell'emergenza immigrazione in Europa. Col vertice di ieri di fatto è nato un asse tra Ungheria e Italia che cercherà di cambiare le regole fissate da Bruxelles su sbarchi e accoglienza dei migranti. Salvini e Orban sono stati molto chiari: "Rivedere i trattati per fermare insieme i migranti". Una posizione forte che è poi stata ...

Orban : l'immigrazione si può fermare - Salvini è il mio eroe | Il ministro : no lezioni da Macron : Ampia convergenza tra Budapest e Roma su come gestire i flussi migratori e su come l'Europa debba cambiare linea. Il premier: Salvini non indietreggi. Il leghista: "Macron apra Ventimiglia".

Italia : Salvini blinda asse sovranista con Orban - attacca Macron

L'ambasciatore francese loda Orban - Macron lo sostituisce : Si fanno sempre più tesi i rapporti all'interno dell' Unione Europea , dove anche una singola frase fuori posto può portare a gravi conseguenze diplomatiche. È di quest'oggi infatti la notizia che il ...

Macron silura ambasciatore in Ungheria - aveva lodato Orban