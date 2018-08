M5s | Salvatore Caiata archiviato | “Chi giudicò troppo in fretta dovrebbe chiedere scusa”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Omise di informare il MoVimento che era indagato e dopo una autosospensione il capo politico – Luigi Di Maio – lo espulse. Ma per, che fu comunque eletto – è arrivata una archiviazione. “Il tribunale di Siena ha accolto oggi la richiesta di archiviazione del procedimento pendente nei miei confronti” ha fatto sapere l’onorevole, vicepresidente del gruppo Misto-Maie alla Camera e presidente del Potenza Calcio (serie C), in una nota. Nel comunicato si evidenzia anche che “chi ha giudicatoinoggiscusa“. Lo scorso 23 febbraio, a pochi giorni dalle Politiche, il M5s annunciò l’espulsionea per non aver comunicato di essere indagato per riciclaggio: poi il 4 marzo l’imprenditore fu eletto vincendo il collegio uninominale Potenza-Lauria con il 42,1 dei voti%. Nella nota il deputato ha ...