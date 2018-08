L' ultimo saluto del Molise a Fabio Melanitto | oggi i funerali del 33enne ucciso in Messico

Aretha Franklin - l’ultimo saluto alla regina del soul : Tacchi a spillo, abito rosso e gambe incrociate. L’ultimo saluto alla regina del soul Aretha Franklin, che si è spenta il 16 agosto scorso a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas, non poteva essere altrimenti. E sono migliaia i fan che le rendono omaggio alla camera ardente allestita presso il Charles H. Wright Museum for African American History di Detroit (lo stesso museo in cui era stata allestita anche la camera ...

L'ultimo saluto a Manuela Bailo : "Pasini paghi con il massimo della pena" : A Nave, nel Bresciano, centinaia di persone sono attese nella chiesa parrocchiale del paese alle 16 per dirle addio. Lutto...

BRESCIA - OMICIDIO MANUELA BAILO : È IL GIORNO DELL'ultimo SALUTO/ Funerali a Nave - ancora dubbi su Pasini : MANUELA BAILO, domani i Funerali della 35enne uccisa. Fabrizio Pasini ha raccontato una nuova bugia dal carcere anche sulla presunta arma del delitto?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:01:00 GMT)

Sanremo - ultimo giorno del Moac. Oggi il saluto dell'Amministrazione Comunale agli espositori : ... con la possibilità di fare uno spuntino e bere qualcosa durante la visita ed assistere, ogni sera, a piccoli spettacoli di intrattenimento e poter fruire del Piano-Bar, con buona musica e la ...

VIDEO | L'ultimo saluto a Carlo e Valentina - la giovane coppia morta nelle gole del Pollino : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Torpignattara saluta i suoi figli. Ci sono gli amici di sempre. Gli street artist romani che hanno seguito il lavoro di Carlo Maurici, in arte ...

Nilufar e Giordano - ultimo saluto prima di Temptation : il messaggio : Nilufar e Giordano, ultimo saluto prima di Temptation Island Vip: il messaggio dell’ex tronista, le struggenti parole di Mazzocchi e l’augurio di Luigi Mastroianni Ci siamo: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno fatto i bagagli per sbarcare in Sardegna e mettere alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. I due però non si […] L'articolo Nilufar e Giordano, ultimo saluto prima di Temptation: il messaggio proviene da ...

Calabria - tragedia delle Gole del Raganello : in centinaia per l’ultimo saluto alla guida : Giorni di dolore in Calabria, dove oggi si sono celebrati i funerali di una delle vittime della tragedia delle Gole del Raganello, Antonio De Rasis, la guida morta lunedì insieme ad altre 9 persone. Il pianto e lo sguardo perso nel vuoto di familiari e amici e una folla composta proveniente da molti comuni del Pollino e dell’alto Ionio cosentino. Cosi’ Cerchiara di Calabria ha dato l’ultimo saluto alla sua guida. ...

L'ultimo saluto a Vincino : Per chi volesse dare un ultimo saluto a Vincino i suoi funerali saranno domani, giovedi 23, alle 11.30 al Tempietto Egizio del Verano a Roma.

Marchisio e la sua diretta Instagram : “il mio futuro e l’ultimo saluto ai compagni della Juve” : Claudio Marchisio alle prese con una decisione importante per la sua carriera e per la vita della sua famiglia Claudio Marchisio, attraverso una diretta Instagram, ha parlato con i suoi fans dei prossimi passi che non prevedono più allenamenti a Vinovo in maglia bianconera. La separazione con la Juventus è ufficiale, il futuro però è incerto: ?”Non lo so ancora, vi informerò. Però siamo sicuramente agli ultimi giorni qua a Torino. ...

Ponte Morandi - in mille per ultimo saluto alla famiglia di Pinerolo. La vicesindaco : “Con il ponte è crollato un pezzo di fiducia” : Più di un migliaio di persone hanno partecipato sabato a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

ALESSIA CAMMAROTA - "È MORTO MIO NONNO" / Grave lutto - Uomini e Donne : “l’ultimo saluto…” : Uomini e Donne, Grave lutto per l'ex corteggiatrice ALESSIA CAMMAROTA. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:10:00 GMT)

A Palermo l'ultimo saluto a Rita Borsellino : migliaia ai funerali : A Palermo l'ultimo saluto a Rita Borsellino. migliaia di persone hanno preso perte al funerale della sorella del magistrato Paolo ucciso dalla mafia nella strage di via D'Amelio. Rita è morta il 15 ...

Crollo Ponte Genova : in mille per l’ultimo saluto a famiglia di Pinerolo : Più di un migliaio di persone haNNO partecipato oggi a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel Crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

L'ultimo saluto alle vittime di Genova : Applausi scroscianti per il presidente Mattarella e per i rappresentanti del governo, fischi per esponenti del Pd - Lunghi abbracci tra il presidente della Repubblica Mattarella ed i parenti delle ...