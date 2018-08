Lucifer 4 news | fiocco rosa o blu in arrivo? | SPOILER

ilnotiziangolo

: Lucifer's Child: a novembre il nuovo album per la band con membri di Rotting Christ e Nightfall - truemetalonline : Lucifer's Child: a novembre il nuovo album per la band con membri di Rotting Christ e Nightfall - Maila72 : @NetflixIT_news @ShippingCineTV Ma quando mettete le serie 2 e 3 di #Lucifer? Il prossimo anno avrete la quarta ser… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018)– Ci avviciniamo sempre di più alla data in cui i nuovi episodi verranno distribuiti su Netflix. La quarta stagione rappresenterà una svolta per il nostro infuocato protagonista, ma potrebbe non essere l’unico a vivere delle novità. Le ultimesu4 ci mettono in guardia su un possibile bebè in. Glisulle nuove puntate della serie Tv ci hanno già rivelato diversi indizi, ma questa teoria promette di diventare una bella bomba infernale.: chi avrà un bambino? Dopo aver appreso le ultimesu4 non possiamo fare altro che chiederci chi sarà il personaggio interessato. Il lieto evento potrebbe colpire in realtà più di un volto noto della serie Tv: purtroppo non ci è dato sapere altro. Ausiello ha infatti svelato nel suo angolo degliche dovremo fare i conti con una nascita. Non è menzionato ...