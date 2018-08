Lo stress ti divora? Cura le tue relazioni come un giardino

dilei

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Avete mai provato a dedicarvi al giardinaggio? Pendersidi fiori e piante non è compito facile: ci vuole dedizione e impegno, attenzione e amore. Sono necessarie conoscenze adeguate per capire quando è il caso di potare i rami secchi o di concimare il terreno. Servono molto tempo e tanta pazienza, ma i risultati arriveranno. Quando vedrai nascere le foglioline o sbocciare i fiori, sarà una soddisfazione indescrivibile, sarai ripagata in un attimo di tutta la fatica fatta. Prendersidei propri affetti è un po’coltivare un: per renderlo un luogo magico, dovrai metterci tutta la tua buona volontà, senza lasciare nulla al caso e senza nasconderti davanti alle difficoltà, agendo al momento opportuno e imparando a seguire le stagioni e a capire al volo cosa c’è da fare. Se vuoi che i rapporti con le persone che ami crescano sani e rigogliosi, dovrai ...