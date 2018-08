Lo show dei record in arrivo su Tv8 Anteprima Blogo

Trenitalia/ Home festival : a Treviso il roadshow dei nuovi treni Pop e Rock : trenitalia sarà protagonista e Official Carrier di Home festival , l'atteso festival musicale in programma a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre . La società di trasporto del Gruppo FS Italiane è ...

Classica di Amburgo 2018 : le pagelle dei protagonisti. show di Elia Viviani - volata mostruosa : La Classica di Amburgo è la corsa di Elia Viviani. Dal 2017 al 2018, un anno dopo, la storia si ripete: il velocista di Isola della Scala non ha rivali sul traguardo teutonico e con una volata spaziale riesce a battere Arnaud Démare, andando a prendersi il bis e la prima vittoria in maglia tricolore. Andiamo a rivivere la corsa con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 10: praticamente perfetto. Una volata eccezionale, molto corta ...

“Tornate da dove siete venuti” - sei polacchi nei panni dei migranti per un reality show : “Wracajcie, skad przyszliscie“, che tradotto dal polacco significa: “Tornate da dove siete venuti”. Non è lo slogan di una campagna politica di estrema destra, ma il titolo di un reality show che verrà trasmesso da novembre in Polonia sull’emittente privata Tvn. I partecipanti, riferisce La Stampa, saranno divisi in due squadre e per quasi un mese dovranno vivere come se fossero dei migranti della rotta balcanica. ...

VIDEO Simone Biles - show di un’altra galassia : sfondato il muro dei 60 punti! I 4 esercizi da sogno ai Campionati Nazionali : Simone Biles ha compiuto una vera e propria impresa e ha sfondato il muro dei 60 punti con il nuovo codice dei punteggi, prima ginnasta capace di riuscire nell’impresa a due anni e mezzo dall’introduzione del nuovo regolamento. La Reginetta della Polvere di Magnesio si conferma la più forte del circuito e sbanca letteralmente nel day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi con quattro esercizi di assoluto spessore e anzi poteva fare ...

Ginnasti - Campionati Nazionali USA : Simone Biles iperuranica - sfonda il muro dei 60 punti : prima volta del nuovo codice! show assoluto nel day 1 - demolita Hurd : Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a ...

Tutti i vincitori dei talent show della stagione 2017-2018 : Da Amici a X Factor passando per Masterchef: vi presentiamo i protagonisti che hanno trionfato nell'ultimo anno sul piccolo schermo.

Tutti i vincitori dei reality show della stagione 2017/2018 : Pechino Express, GF, GFVip, L'Isola dei Famosi: raccontiamo i protagonisti che hanno trionfato nell'ultima stagione dei reality più seguiti del piccolo schermo TV.

Lo show dei Motori che appassiona a tutte le età : Truck in Sud : Allo Show dei Motori non mancherà uno spazio dedicato ai bambini, con aree giochi, spettacoli di stuntman dal vivo e l'emozione di poter toccare con mano i "bisonti" della strada. Sul palco della ...

Diretta/ Salernitana Rezzato (risultato finale 6-1) streaming video e tv : show dei granata - match senza storia : Diretta Salernitana Rezzato: info streaming video e tv della partita in programma oggi e valida per il secondo turno a eliminazione Diretta della Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 22:34:00 GMT)

Festiv'Alba raddoppia : in settimana gli show esclusivi di Dee Dee Bridgewater e Il Lago dei Cigni : Ma le emozioni all'interno della splendida cornice archeologica marsicana non finiscono qui perchè saranno due gli spettacoli che questa settimana prenderanno vita all'interno della meravigliosa ...

MAURIZIO COSTANZO show/ Mara Venier - Anna Tatangelo e la crisi dei rapporti famigliari (replica) : Al MAURIZIO COSTANZO SHOW si parla di famiglia. In tutte le sue sfaccettature: dal rapporto di Mara Venier con la madre malata a quello dell'ex coppia D'Alessio-Tatangelo.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Gossip : la lista dei possibili concorrenti di Tale e Quale show 8 : Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione Tv, e i siti di Gossip sono alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che animeranno le più amate trasmissioni Rai e Mediaset. Stando a quello che riportano Tvblog e altri siti d'informazione, sembra essere in via di definizione il cast di Tale e Quale Show 8: tra i protagonisti del programma di Carlo Conti dovrebbero esserci anche l'ex gieffina Guendalina Tavassi, la Showgirl Matilde Brandi ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 - Favilli ‘alla CR7’ : show dell’attaccante - ottimo esordio dei bianconeri : La Juventus inizia alla grande la tournée americana, superando 2-0 il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia, nella prima gara dell’International Champions Cup. Most Valuabel Player, come dicono da queste parti, ovvero il migliore della gara, è Andrea Favilli, che con una doppietta siglata in otto minuti, tra il 32′ e il 40′ del primo tempo, regala il successo ai bianconeri, che onorano così, nel ...

Sony sul suo show E3 2018 : "volevamo riprendere lo spirito dei giochi per il pubblico dal vivo" : Mentre Sony ha mostrato alcuni giochi davvero spettacolari durante il suo show E3 di quest'anno, Death Stranding, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man, hanno anche presentato il tanto atteso remake di Resident Evil 2 sul loro palcoscenico, tuttavia lo spettacolo è stato ampiamente ritenuto non ottimale dai fan.Molto di questo ha avuto a che fare con il formato bizzarro - è stato un tuffo nei quattro giochi menzionati sopra, che ...