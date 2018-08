Lo scontro tra M5s e Lega sul “taglio delle pensioni d’oro”

Taglio pensioni d’oro - scontro tra M5S e Lega. Di Maio : “Chi non vuole rispettare il contratto di governo - lo dica” : scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul Taglio delle pensioni d'oro: "Non voglio entrare in uno scontro, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Di Maio dal Cairo.Continua a leggere

Il racconto dei migranti : 'Torturati e venduti'. A Rocca di Papa scontro tra manifestanti : È quanto raccontano molti dei profughi eritrei che erano a bordo della nave Diciotti e sono ora ospitati nel centro Mondo migliore di Rocca di Papa . In queste ore emergono dalle interviste ...

Tragedia in autostrada : lo scontro - poi le fiamme : morti e feriti : Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un’auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell’autovettura hanno perso la vita. Un’altra persona ferita è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Il mezzo pesante si sarebbe ribaltato prendendo fuoco e occupando parte della carreggiata opposta. Il rogo che è scaturito non ha lasciato scampo ai due occupanti del veicolo che si ...

scontro tra auto - una finisce contro un palo : tre giovani feriti : Lamezia Terme, loc. Ginepri incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat 500 ed una Skoda Octavia. La Fiat 500 dopo lo Scontro finiva con l'impattare contro un palo della rete di ...

Gerry Scotti e Flavio Insinna/ scontro tra palinsesti - attacchi verso il conduttore Rai : Gerry Scotti e Flavio Insinna tornano in televisione con i loro giochi a premi. Quale tra Caduta Libera e l'Eredità sarà il programma più seguito?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:06:00 GMT)

scontro tra Lega e Andreuccetti. Marovelli : 'Poca attenzione allo sport' : Questa è un'amministrazione talmente attenta allo sport che nemmeno sapevano di avere tra i loro cittadini un campione di nuoto che ha conquistato due medaglie d'oro a livello nazionale". "Riguardo ...

CROLLO MORANDI - TONINELLI : "AUTOSTRADE PAGA - MA PONTE LO FÀ LO STATO"/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : CROLLO Genova, TONINELLI vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il PONTE MORANDI". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:42:00 GMT)

scontro sulla ricostruzione Toti : "Spetta ad Autostrade" : scontro sulla ricostruzione del ponte Morandi. Da una parte il governo che annuncia che non la lascerà nelle mani private della concessionaria alla quale intende revocare la gestione della rete ...

Dalla odierna seduta della Commissione Bilancio - è emerso un clima di scontro tra commissari ed Amministrazione : Dalla odierna seduta della Commissione Bilancio di Palazzo Zanca, convocata con all'ordine del giorno la costituzione dell'Agenzia per il Risanamento è emerso un clima da scontro tra i commissari e l'...

