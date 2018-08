Livorno | malore in spiaggia | turista romano muore all’Isola d’Elba

Livorno : malore per una turista alla scogliera del Romito - evacuata “via mare” : Intervento a Livorno, alla scogliera del Romito, per una turista che non riusciva a risalire la rupe a causa di un malore: la 32enne è stata soccorsa via mare dai vigili del fuoco. Sul posto Misericordia di Antignano, Nucleo Saf e sommozzatori dei vigili del fuoco. I volontari della Misericordia hanno fatto riprendere la turista, che però non era in grado di risalire da sola sulla strada. Si è deciso quindi di trasportarla via mare con un ...