Livorno | inchiesta sulla Protezione Civile Al telefono dicevano | “Brinderemo

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Acome a L’Aquila per il terremoto, alc’era chi si diceva pronto a brindare per l’alluvione del settembre 2017: “Ci siamo allarmati quando da alcune intercettazioni abbiamo sentito dire da alcuni imprenditori ‘Brinderemo all’alluvione'”. Lo ha detto il capo della squadra mobile diSalvatore Blasco illustrando con il questore Lorenzo Suraci le indagini dirette dalla procura che hanno portato al nuovo arresto di Riccardo Stefanini, ex coordinatore delladel Comune. L'articolo. Al: “Brinderemo all’alluvione” proviene da Il Fatto Quotidiano.