Livorno come L' Aquila | gli imprenditori | ' Brinderemo all' alluvione'

Livorno come L’Aquila - imprenditori al telefono : “Brinderemo all'alluvione” : Nell'ambito dell'inchiesta sull'operato dell'ex coordinatore della protezione civile del Comune, che ha portato a due arresti, gli inquirenti hanno intercetto alcuni imprenditori che dicevamo di voler brindare all'alluvione. Nel mirino degli inquirenti due appalti sotto soglia, cioè sotto i 41mila euro affidati a imprenditori amici.Continua a leggere

"BRINDEREMO PER L'ALLUVIONE" : ARRESTATO EX CAPO PROTEZIONE CIVILE/ Ultime notizie : a Livorno come a L'Aquila : PROTEZIONE CIVILE, appalti truccati e costi gonfiati: 2 arresti. Ultime notizie, l'intercettazione shock: "Brinderemo all'alluvione". Indagata una terza persona(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:11:00 GMT)

Livorno come L'Aquila - brindisi per l'alluvione costata la vita a 9 persone : imprenditori indagati : A Livorno come alL'Aquila per il terremoto, al telefono c'era chi si diceva pronto a brindare per l'alluvione del settembre 2017 in cui morirono 9 persone: 'Ci siamo allarmati quando da alcune ...