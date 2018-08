L’interpretazione del casual secondo l’astronauta Ryan Gosling

gqitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Maestro di stile sul red carpet e nelle occasioni formali, con un grado di perfezione che lo avvicina a quella dei personaggi che interpreta in Stupid Crazy Love e La La Land,ha però ‘fatto il botto’ con un looka base di denim e seta: quello che campeggia sul poster di Drive ma si apprezza nella sua completezza solo guardando tutto il capolavoro action di Nicolas Winding Refn, qui saggiabile nel trailer. I jeans regular scurissimi e stretti sulle gambe, con il giubbino taglio seventies che li accompagnava, non hanno fatto meno scuola del bomber lucido giallo con cui il Pilota vive la sua tragica avventura. Ora, dopo una comparsata macchiato di vernice bianca in Come il tuono, il denim torna a trovare inun grande interprete anche dietro le quinte del nuovo film, First Man, d’apertura alla 75sima Mostra del cinema di Venezia. Lo fa sotto ...