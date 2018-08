L' indiscrezione di Novella 2000 | si mormora che Lady D avesse una figlia

Blastingnews

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Tra due giorni, venerdì, saranno trascorsi 21 anni dalla morte diDiana, madre dei principi William e Harry. E, mentre il mondo si prepara a commemorare la principessa triste - morta con l'amante Dodi Al-Fayed in un incidente automobilistico - il settimanale scandalistico, in edicola ogni mercoledì, ha "sganciato" una vera e propria notizia bomba: Diana Spencer, prima del suo royal wedding, aveva concepito unasegreta, Sarah. Il concepimento in vitro Secondo quanto riportato nella dettagliata inchiesta condotta dal magazine diretto da Roberto Alessi, Diana, circa 40 anni fa, quando era ancora fidanzata con il principe Carlo, avrebbe concepito una bambina. Sarah, nata negli Stati Uniti d'America, non sarebbe però il frutto di una relazione clandestina, bensì di una serie di intrighi e segreti di corte., ha affermato - facendo riferimento a diverse ...