“Li ha conquistati così” E brava zia Meghan Markle | Baby George e Charlotte ora l’adorano

(Di mercoledì 29 agosto 2018) E sono cento. Cento giorni dal memorabile royal wedding, quello di Harry edi cui praticamente ancora si parla. Da quel 19 maggio l’ex attrice di Suits è diventata un membro ufficiale della famiglia reale britannica e se è vero che in questi mesi i media non le hanno dato tregua, è altrettanto vero che l’oggi duchessa di Sussex è riuscita a entrare nel cuore dei sudditi nonostante qualche scivolone e strappi al protocollo. Non solo per il look – impossibile anche solo fare un quadro generale di tutti i meravigliosi outfit sfoggiati nell’arco di cento giorni -, ma anche il suo modo di fare e di comportarsi ha lettaralmente conquistato fan e parenti acquisiti. Quelli naturali, beh, mamma Doria a parte meritano un capitolo a sé. In questa sede basterà dire che il padre Thomas e i fratellastri continuano a metterla in imbarazzo con insinuazioni pesanti ...