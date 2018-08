Lettera di Autostrade a febbraio | velocizzare iter progetto di rinforzo del Ponte

Crollo Genova - la Lettera inviata a febbraio da Autostrade : "Ponte non sicuro" : La società: "La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture - resa nota da "L'Espresso" - non era d'allarme ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto"

Ponte Genova - Lettera di Autostrade a febbraio al Mit : «Non è sicuro» : Con una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza...

Lettera di Autostrade a febbraio : "Morandi non è sicuro - velocizzare iter progetto di rinforzo" : In una Lettera di Autostrade del 28 febbraio 2018 si affermava che il Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto scorso, non era sicuro. La direzione delle manutenzioni di Autostrade secondo quanto riferisce l'Espresso aveva avvisato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria sui rischi per la sicurezza derivanti dal rinvio dell'approvazione del progetto esecutivo di rinforzo di ...

«Ponte Morandi non è sicuro» : la Lettera di febbraio accusa Autostrade e Ministero : Il direttore manutenzioni della società scriveva sette mesi fa alla Direzione vigilanza e al Provveditorato perché fosse approvato urgentemente il progetto di rinforzo del viadotto di Genova: "Fate presto, è necessario incrementare la sicurezza" Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per cento": Ministero e Autostrade sapevano " Crollo Ponte Genova, l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade " Crollo ...