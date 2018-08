Lettera Autostrade - Morandi non è sicuro : ANSA, - GENOVA, 29 AGO - Con una Lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui ...

Genova - Lettera Autostrade a febbraio : “ponte Morandi non è sicuro”/ Ultime notizie : “Mit era stato avvertito” : Crollo ponte Morandi, pm Genova sequestra atti di Mit, Autostrade e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Ponte Genova - Lettera di Autostrade a febbraio al Mit : 'Non è sicuro' : Con una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati ...

Ponte : Lettera Autostrade - non è sicuro : 20.10 In una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo dell'approvazione del progetto esecutivo di rinforzo del Ponte. In particolare si chiedeva di accelerare l'iter proprio per garantire "l'incremento di sicurezza necessario sul viadotto Polcevera". E' quanto si legge in ...

«Ponte Morandi non è sicuro» : la Lettera di febbraio accusa Autostrade e Ministero : Il direttore manutenzioni della società scriveva sette mesi fa alla Direzione vigilanza e al Provveditorato perché fosse approvato urgentemente il progetto di rinforzo del viadotto di Genova: "Fate presto, è necessario incrementare la sicurezza" Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per cento": Ministero e Autostrade sapevano " Crollo Ponte Genova, l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade " Crollo ...

Beppe Grillo - Lettera al Fatto “le opposizioni non ci sono”/ Da Autostrade al Meeting Rimini : le ‘sparate’ M5s : Beppe Grillo, lettera a il Fatto Quotidiano: "le opposizioni non ci sono, sparite". Dagli attacchi ad Autostrade per l'Italia agli sfochi contro il Meeting di Rimini: le "sparate" M5s(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Genova. Ponte Morandi : Autostrade riceve Lettera di contestazione del Ministero : Il Governo legastellato passa ai fatti e avvia la procedura di revoca della concessione. A confermarlo i diretti interessati. La

Crollo Ponte Morandi - Autostrade riceve Lettera contestazione dal MIT : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto la lettera di contestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , MIT ,. Una lettera già preannunciata dalla stampa nei giorni scorsi. ...

Crollo Genova - Autostrade : ricevuta Lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

La Lettera con cui il Governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : 'Gravissimo inadempimento' e 'allarme sociale' sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'...

La Lettera con cui il Governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : "Gravissimo inadempimento" e "allarme sociale" sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Come aveva già anticipato Danilo Toninelli, ministro per le Infrastrutture - la missiva è su carta intestata del suo dicastero - ...

Ponte Morandi Genova - la Lettera del governo ad Autostrade : Nel testo: "Gravisimo adempimento. Relazione entro 15 giorni". Di Maio a una delle vittime: "A loro mai più la gestione" Funerali di Stato Genova, Bagnasco: città non si arrende. Applausi a Mattarella ...

Toninelli : 'Inviata Lettera di contestazione ad Autostrade per l'Italia' : La notizia era ormai certa, mancava soltanto l'ufficialità. Dopo il disastro di Genova costato la vita a 41 persone, il governo ha inviato proprio ieri una lettera di contestazione alla società Autostrade per l'Italia. Con la stessa si intende dare il via alla procedura di revoca della gestione autostradale alla società concessionaria. Per l'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte, la società Autostrade aveva il compito di effettuare le ...

Il Mit chiede conto ad Autostrade - ecco la Lettera : ecco la lettera inviata dal Mit, il ministero Infrastrutture e Trasporti di Danilo Toninelli, alla società Autostrade sulle inadempienze della concessione:"Si fa riferimento al disastro e agli sciagurati eventi verificatisi in data 14 agosto u.s., in dipendenza del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona, assentito in concessione a codesta Società in forza della Convenzione di ...