Le due immagini pubblicate da Avvenire non sono tratte da un video sui lager libici

(Di mercoledì 29 agosto 2018) L'immagine di quell'uomo di colore a torso nudo, legato, con la faccia stravolta, ha fatto il giro del mondo, suscitando commozione e rabbia contro iin Libia, dove i trafficanti di esseri umani torturano le loro vittime per ricattare le famiglie. E si è commosso anche il Papa che nelle scorse settimane aveva voluto vedere idi questie, di ritorno dall'Irlanda, aveva esortato a "pensarci bene" prima di rimandare indietro i migranti. Di queiha dato notizia il quotidiano cattolico '', che ha pubblicato anche due fermo immagine. Proprio queste dueriappaiono in un pezzo del sito Snopes che analizza sette foto postate su Facebook alla fine del 2017 in relazione al traffico di schiavi in Libia. Secondo il sito che si occupa di fact-checking, cinque delle sette foto sicuramente non riguardano il ...