Lazio | il centro è senza Parolo

Lazio - cercasi titolare sul centro-destra : La difesa a tre schicchiola e questa non è una novità. Contro il Napoli si sono palesati gli stessi errori della passata stagione: uomini fermi, diagonali sbagliate, marcature dimenticate e squilibrio ...

Lazio - ecco le richieste per tre centrocampisti : L'Empoli spinge per Cataldi , Lazio,, ma c'è pure il Chievo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , la Spal per il centrocampo tratta Di Gennaro e Murgia , Lazio, oltre che Missiroli, Sassuolo,.

Lazio - il Chievo vuole un centrocampista : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Chievo Verona ha avviato nuovi contatti con la Lazio per ottenere il prestito di Danilo Cataldi . Il centrocampista piace anche alla Spal.

Milinkovic-Savic al Milan?/ Leonardo sogna il centrocampista della Lazio : spunta un like sospetto su Instagram : Sergej Milinkovic-Savic al Milan? Leonardo sogna il centrocampista della Lazio per completare la rosa, spunta un like sospetto su Instagram a una foto di Romagnoli(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Lazio - centrocampo in subbuglio : il Chelsea “chiama” - Tare tenta il colpo in entrata : Lazio pronta a cambiare il proprio centrocampo, Tare si avvicina ad un colpo in entrata, intanto le offerte fioccano per i gioielli laziali In casa Lazio si sta lavorando alacremente all’aggiunta di un centrocampista nella rosa di mister Inzaghi. Il nome di Badelj sembra avvicinarsi sempre di più alla società capitolina. Il ds Tare potrebbe aver sbaragliato la concorrenza di Zenit e Milan, ed il calciatore nelle prossime ore deciderà ...

Calciomercato Lazio - pazza idea per il centrocampo : 1/8 Ramires (Foto LaPresse/Xinhua) ...

Lazio - Lotito tenta il ‘colpaccio’ a centrocampo : Lazio, Claudio Lotito pronto a regalare un centrocampista di spessore internazionale al suo tecnico Simone Inzaghi Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha intenzione di rafforzare la rosa di mister Inzaghi in vista della prossima impegnativa annata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la compagine capitolina potrebbe mettere a segno un colpo notevole a centrocampo. Si tratta del brasiliano ex Chelsea Ramires, che non si è ...

Lazio : sogna un grande colpo dal Chelsea per il centrocampo : Indiscrezione clamorosa riporta da Il Corriere dello Sport : per il centrocampo la Lazio vuole regalarsi un grandissimo colpo per sostituire al meglio il probabile partente Milinkovic-Savic. La suggestione porta al classe '87 del Chelsea Cesc Fabregas , ...

Idea Lazio : un super centrocampo se partisse Milinkovic : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola «Juventus il top» Ufficiale Sprocati

Lazio - ancora un assalto al centro : piace Caleta-Car del Salisburgo : La Lazio attende Acerbi, ma lavora forte pure su Caleta-Car. Una partita che si gioca tutta in difesa. Dopo aver trovato la chiave giusta e chiuso l'affare-Berisha , oggi è il suo giorno, farà le ...

Calciomercato Lazio - ecco il colpo per il centrocampo : nasce una squadra sempre più forte : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove seriamente sul mercato, il tecnico Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto dopo le prime mosse da parte del presidente Lotito, nasce una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. La sirigenza biancoceleste ha chiuso una trattativa importante nelle ultime ore, stiamo parlando di Valon Berisha, ormai ex calciatore del Salisburgo. Accordo totale trovato ed operazione da 8 milioni ...