Lavoro | infortuni in calo nei primi sette mesi | dati INAIL

Coldiretti : in agricoltura il maggiore calo di infortuni sul Lavoro : L’agricoltura è il settore che fa registrare il maggior calo negli infortuni sul lavoro (-2,8%) secondo un trend positivo in atto da oltre un decennio. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Inail che registrano nel primi sette mesi del 2018 una riduzione nelle campagne a 18.760 casi rispetto ai 19.294 dello stesso periodo del 2017. Un trend positivo per il settore agricolo che – continua la Coldiretti – riguarda anche i casi ...

Infortunio sul Lavoro alla Bipan : Infortunio sul lavoro alla Bipan di Bicinicco. Poco dopo le 9, un operaio di una ditta esterna, che opera nei lavori di coibentazione, è caduto da un trabattello, da un'altezza di oltre due metri. Nel ...

Infortunio sul Lavoro a Spilimbergo : grave un operaio : Infortunio sul lavoro questa mattina a Spilimbergo . Un operaio che stava lavorando in un cantiere in via Percoto , per cause ancora al vaglio dei Carabinieri e del Dipartimento prevenzione dell'...

Infortunio sul Lavoro : Infortunio sul lavoro. Questa mattina una persona è finita in ospedale in codice rosso. L'incidente Questa mattina, martedì 24 luglio, alle 11 circa, una persona ha subito un Infortunio sul lavoro in ...

Infortuni : operaio morto in Tribunale - ascoltati i colleghi di Lavoro : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Sarebbe morto dissanguato l’operaio 48enne morto nel tardo pomeriggio di ieri al palazzo di giustizia di Palermo, mentre eseguiva dei lavori di cablaggio all’interno degli uffici giudiziari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio, un uomo albanese, mentre si trovava in una camera di consiglio della Corte d’assise al piano terra del Tribunale, sarebbe caduto da una scala ...

Tragico infortunio sul Lavoro : un morto a Talamona : Tragico infortunio sul lavoro questa mattina poco prima delle 8 a Talamona. Un uomo di 55 anni è morto in seguito a un trauma da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio ...

Giovane di Vittoria muore per un infortunio sul Lavoro nel Salernitano : Un Giovane vittoriese è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Eboli, nel Salernitano, nella mattinata di ieri. A perdere la vita Michael Guttà, 23 anni. Stava lavorando alla ...

Infortuni : Anci Veneto firma patto strategico per prevenzione su luoghi di Lavoro : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – L’Anci Veneto ha partecipato oggi al tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro dove è stato firmato il patto strategico per la prevenzione del rischio e degli Infortuni sui luoghi di lavoro insieme ad altri soggetti istituzionali, associazione di categoria e sindacati.La Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così la giornata di lavori: ‘questo patto conferma la ...

Infortuni : Anci Veneto firma patto strategico per prevenzione su luoghi di Lavoro (2) : (AdnKronos) – ‘In questo contesto l’Anci Veneto ha portato un contributo importante. La sicurezza sul lavoro infatti rappresenta per sindaci ed amministrazioni una priorità. I Comuni naturalmente sono una stazione appaltante e proprio per questo vogliamo che non ci siano incidenti nei cantieri o nei lavori che affidiamo”.ì, ha sottolineato.‘Quello di oggi ‘ ha concluso Pavanello ‘ non è un punto di ...

