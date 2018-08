Lavoro | Inal | infortuni in calo nei primi sette mesi

Lotta all'abusivismo commerciale e alla microcriminalità tra Albenga e Loano : un mese di duro Lavoro per la polizia locale : Continuano le attività poste in essere dalla polizia locale che spesso si occupa di tematiche relative al contrasto e alla repressione della microcriminalità in collaborazione con le forze dell'ordine.

MotoGp – Vinales sorridente a Silverstone : “la prova che il Lavoro fatto a Misano va bene” : Maverick Vinales ritrova il sorriso a Silverstone: lo spagnolo fiducioso e positivo dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il primo giorno di prove nella ...

VAR in Champions League : al Lavoro per l’introduzione dai quarti di finale : Il riscontro ottenuto dalla VAR ai Mondiali di Russia 2018 è stato certamente positivo e così l’Uefa, secondo quanto fa sapere nell’edizione odierna il Tomes, sarebbe intenzionata a proporre la tecnologia a sostegno del lavoro degli arbitri anche in Champions League. La testata fa riferimento ad alcune fonti interne al massimo organismo calcistico attivo a […] L'articolo VAR in Champions League: al lavoro per ...

MotoGp – Clima disteso in casa Yamaha : le nuove parole di Vinales sul Lavoro di oggi con Forcada in Austria : Maverick Vinales sereno e sorridente nonostante una prima giornata di prove complicata al Red Bull Ring Sembra che la situazione in casa Yamaha sia un po’ più distesa dopo la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring, nonostante le evidenti difficoltà tecniche, che non hanno permesso ai due piloti Yamaha di effettuare due sessioni di prove soddisfacenti, sembra che al lato dei box di Vinales il Clima sia ...

MotoGp - Viñales sorride a denti stretti : “c’è tanto Lavoro da fare - speriamo che la qualifica sia asciutta” : Il pilota spagnolo ha superato i problemi che lo hanno costretto a saltare i test di Brno, confermando di sentirsi bene in sella alla Yamaha I problemi fisici sono alle spalle, Maverick Viñales è di nuovo tornato in forma dopo i guai che lo hanno costretto a saltare il test di Brno. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Lo spagnolo non ha brillato nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, chiudendo ventesimo senza rischiare nulla ...

La rivincita di Daisy Osakue CapoLavoro al secondo lancio : è già in finale del disco : L’azzurra raggiunge il suo obiettivo con 58,73 m dopo le traversie che avevano preceduto la sua avventura in terra tedesca

PORDENONE - OPERAIO INTERINALE MUORE IN CEMENTIFICIO : ERA IL PRIMO GIORNO DI Lavoro/ Da chiarire le cause : PORDENONE, OPERAIO INTERINALE MUORE in CEMENTIFICIO: era il PRIMO GIORNO di LAVORO per Donato Maggi, 37enne morto folgorato in una struttura di proprietà della Buzzi Unicem(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Pordenone - operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di Lavoro : Era al suo primo giorno di lavoro, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’operaio, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato ...

Milleproroghe e decreto Lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

MotoGp – Tra elettronica e gomme - Viñales a Brno : “c’è ancora tanto Lavoro da fare” : Viñales parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo soddisfatto ma pensa anche a qualche modifica ancora da fare alla sua Yamaha Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo sesto, al contrario, Maverick Viñales, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky ...

Final Fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di Lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Incidente sul Lavoro - inala vapori tossici : grave un 45enne : Un operaio di 45 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo aver inalato una sostanza tossica durante un'operazione di lavoro all'interno dell'azienda farmaceutica Olon di Pobbiano ...