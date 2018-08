L’app Google 8 18 11 beta razionalizza le impostazioni di Assistant

L’app Google Telefono a breve avrà un tema scuro : A breve anche l'applicazione Google Telefono dovrebbe poter contare su un tema scuro e a confermarcelo è quanto è stato pubblicato nel Play Store L'articolo L’app Google Telefono a breve avrà un tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Nella giornata di ieri l'applicazione gReader, popolare aggregatore di RSS, è sparita dal Google Play Store senza alcun preavviso.

Basta stare seduti alla scrivania a compulsare Google, alla ricerca di risposte. Datevi una mossa. A chiederlo è… Lo stesso Google, che qualche giorno fa ha pubblicato la versione aggiornata della sua app Google Fit (per Android e Wear OS), con cui mette un piedone nel settore dell'e-health. "Google Fit è stato ripensato per accompagnarvi verso una vita più sana e più attiva", annuncia il blog ufficiale di Big G. "Abbiamo così collaborato con ...

Ethereum è il nome di un'app sul Google Play Store che sosteva di vendere un solo Ether (la criptovaluta derivata dalla blockchain Ethereum)

Il team di Google ha dato il via al rilascio della versione 8.15 beta dell'App Google dedicata ai dispositivi Android. Scopriamo quali sono le novità

Google ha aggiornato la versione beta della propria applicazione per smartphone portandola alla versione 8.14.12, anche su Android P Developer Preview. Gli sviluppatori e […]

L'app Google si aggiorna in beta alla versione 8.13 portando qualche piccola novità e anticipando diverse future introduzioni: scopriamo tutto con il teardown dell'APK.

L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast

Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove

L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti.

Il team di Google dedicato al progetto Android Auto sta testando una nuova funzionalità che dovrebbe rendere l'utilizzo della sua applicazione più piacevole

La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere.

(Foto: Google) Tra le caratteristiche peculiari del router Google Wi-Fi appena arrivato in Italia ci sono la sua capacità di coprire ampie superfici abitate con un segnale veloce e stabile e un forte accento posto dagli ingegneri sulla facilità d'uso, aspetto che rende l'aggeggio una scelta azzeccata per molti utenti ma meno oculata per altri. I router in effetti si controllano infatti tramite un'app per smartphone e tablet, ...

Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile.