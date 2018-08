L' anno scorso le guerre sono costate 14 | 3 trilioni di dollari

F1 - GP Italia 2018 : le indicazioni della Pirelli. “Qualifiche cruciali a Monza. Gomme più morbide rispetto allo scorso anno” : È la settimana che porta a Monza in F1. La gara nel “Tempio della velocità” promette ancora più spettacolo quest’anno, grazie alle monoposto più veloci di sempre, che già hanno fatto incetta di record su altri circuiti. In Italia, come sempre, tanto dipenderà anche dalle Gomme portate dalla Pirelli, che per l’occasione ha optato per Medium (bianca), Soft (gialla) e Supersoft (rossa). Le stesse mescole dello scorso anno e ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 - così andò l'anno scorso a Spa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton

Gattuso verso il Napoli : "Siamo più forti dell'anno scorso ma Higuain da solo non basta" : Infine, su Donnarumma rimarca: 'Se seguirà Reina può diventare il portiere più forte al mondo. Può essere l'anno della sua consacrazione'. Per Napoli non sono partiti gli infortunati Zapata e ...

Juve - Allegri in conferenza : "Attenti alla Lazio - ricordo l'anno scorso. CR7 ok sia largo che in area - Sandro è un altro..." : L'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia: "Bonucci ritrova lo Stadium? Grande professionista, va rispettato. Dybala e Matuidi? Devo decidere se farli giocare"

Napoli - Mario Rui : 'Milan più forte dello scorso anno. Con Ancelotti speriamo di migliorare ancora' : Quest'anno è cominciato in scia con il precedente. Il suo compito è sempre quello di non far rimpiangere Faouzi Ghoulam, ancora indisponibile per i problemi al ginocchio. Così come con Sarri, anche ...

Andrea Dovizioso - GP Gran Bretagna 2018 : “La nostra moto è migliore rispetto all’anno scorso. Possiamo essere veloci anche qui” : Conferenza stampa di rito quella che si è tenuta a Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di motoGP. Sul tracciato del Northamptonshire Andrea Dovizioso si presenta con fiducia e voglia di fare. La Ducati si è comportata molto bene negli appuntamenti a Brno (Repubblica Ceca) e a Spielberg (Austria), ottenendo due vittorie con il “Dovi” e Jorge Lorenzo. Il forlivese, vittorioso l’anno scorso in ...

MotoGp - Dovizioso vuole il bis a Silverstone : “l’obiettivo è fare come l’anno scorso” : Andrea Dovizioso e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, ...

Napoli - Mario Rui : "Con Ancelotti possiamo fare ancora meglio dell'anno scorso. CR7 - proveremo a batterti" : Il terzino sul tecnico azzurro: "E' una persona umile che ci trasmette grande serenità". Su Reina: "Che emozione incontrarlo, è come un papà"

Napoli - Mario Rui è sicuro : 'Con Ancelotti meglio dell'anno scorso' : 'L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato ma ci siamo andati vicini e ora vogliamo migliorare. Speriamo di continuare a crescere e se continuiamo così possiamo fare ancora meglio'. Lo ha detto il ...

PES 2019 : Konami e AC Milan rinnovano l'accordo di partnership siglato lo scorso anno : Konami Digital Entertainment B.V. e AC Milan hanno prolungato l'accordo di partnership, siglato lo scorso anno. Konami rimarrà Official Football Video Game Partner del Club rossonero anche per le prossime due stagioni per permettere ai tifosi di vivere, attraverso il marchio PES, le emozioni che regala il calcio. Le leggende del Milan che verranno incluse nel gioco saranno presto annunciate.Il Milan, fondato nel 1899, è il team che vanta il ...

Atalanta - de Roon : 'Più forti dello scorso anno? Tutti si sono rinforzati...' : Il centrocampista dell' Atalanta Marten de Roon parla a Sky Sport prima della sfida con il Frosinone: 'Più forti dell'anno scorso? Domanda difficile, Tutti si sono rinforzati e ci sono stati acquisti importanti anche per Sampdoria e Fiorentina, ma anche il ...

L'Inter debutta in casa del Sassuolo. Spalletti : 'Più forti dell'anno scorso' : Luciano Spalletti riparte dal quarto posto della scorsa stagione, strappato alla Lazio al fotofinish, per 'cercare di vincere tutte le partite' e dare alL'Inter il ruolo di antagonista della Juventus ...

Inter - Spalletti : "Siamo più forti dell'anno scorso. Scudetto? Ce la giochiamo" : "Siamo pronti per andare a giocare contro chiunque". Così Luciano Spalletti alla vigilia della prima partita di Serie A in casa del il Sassuolo. "È sempre stata una gara molto difficile. Non ci sono ...

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA AGGIORNATA / Diretta gol live score : così l'anno scorso (1^ giornata) : RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, Diretta gol live score degli anticipi. Si parte con Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, le due partite che inaugurano la prima giornata della stagione