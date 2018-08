L' analisi Salvini l' eroe di Orban Il nemico dell' Italia scelto come alleato Mentre

[L'analisi] Vi spiego perché Salvini dal suo punto di vista ha ragione e perché la sinistra ha perso tutto : ... sia pure con i consueti veli, falsamente, rassicuranti dei governi e delle istituzioni politico-finanziarie: nella primavera scorsa, il quotidiano tedesco di economia e finanza Handelsblatt dava ...

[L'analisi] La Diciotti - gli ostaggi e la guerra totale di Salvini contro tutti. E il rischio di far saltare il governo : Sull'imbarcazione a dettare ordini è il ministero dell'Economia o la Marina Militare, a seconda dei casi, cioè la Difesa. In più, se la Diciotti ha lo status di nave militare, gli ordini possono ...

[L'analisi] Salvini in versione "padre e famiglia" perché "lo sceriffo" non basta più : Il voto in Abruzzo potrebbe essere veramente la fine politica del centrodestra come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 24 anni. 11 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

[L'analisi] Perché Foa è più importante di Savona. La strana resistenza di Salvini contro Berlusconi e Di Maio : C'è qualcosa di incomprensibile nella vicenda di Marcello Foa presidente della Rai. Sin dall'inizio, basta rileggerne la storia. Salvini e Di Maio avevano trovato un accordo per le nomine su Fabrizio ...

Tav - Chiamparino vs M5s : "faremo vera analisi costi-benefici"/ Ultime notizie - Regione Piemonte 'con' Salvini : Tav, Chiamparino vs Governo M5s-Lega: 'faremo noi vera analisi costi-benefici'. Ultime notizie, Pres. Regione Piemonte attacca Toninelli, con Salvini.

Tav - Chiamparino vs M5s : “faremo vera analisi costi-benefici”/ Ultime notizie - Regione Piemonte ‘con’ Salvini : Tav, Chiamparino vs Governo M5s-Lega: "faremo noi la vera analisi costi-benefici". Ultime notizie, Presidente Regione Piemonte all'attacco di Toninelli ma "con" Salvini (almeno in teoria)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:33:00 GMT)

Tav - Toninelli : “Per Salvini deve andare avanti? La sua è opinione personale. Prima analisi costi-benefici per valutare opera” : ‘Ridiscutere il progetto’ comprende anche lo stop al progetto Tav? “Qualsiasi discussione, anche con la mia omologa francese, è preceduta dall’analisi costi benefici finanziaria e la valutazione tecnico-giuridiche di tutti gli atti esistenti. Io che ho la fortuna di rappresentare lo Stato devo dare risposte scientifiche. Quando parliamo di costi-benefici parliamo della pelle delle gente, di vita quotidiana, di contributi ...

Matteo Salvini : 'Su Tav stiamo facendo analisi di costi e benefici' : Il vicepremier Matteo Salvini torna sull'argomento Tav. "stiamo ragionando, stiamo lavorando. stiamo facendo i conti 'costi-benefici'" dice a margine della festa della Lega Emilia a Fontevivo di Parma.

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle sanzioni alla Russia. E vi spiego perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

[L'analisi] Disastro Pd - addio alla Toscana Rossa. Salvini asso mangia-tutto - bene i Cinque Stelle : Di certo, argomenti così hanno funzionato a Pisa, città tutt'altro che pericolosa ma dove alcuni recenti episodi di cronaca nera hanno alimentato la sensazione contraria. Per il centrosinistra la ...

Elezioni - effetto salvinicazioneListe civiche col centrosinistraBallottaggi - l'analisi di Marturano : Domenica 24 giugno si vota per i ballottaggi delle prime Elezioni amministrative dell'era del Governo Salvini/Di Maio. Gli effetti del nuovo esecutivo e della sua comunicazione dominante... Segui su affaritaliani.it