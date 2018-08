LAGER LIBIA | VIDEO SONO FAKE? L' analisi del sito di fact-checking snopes com sulle foto

LAGER LIBIA - VIDEO SONO FAKE?/ Avvenire : “tutto vero - abbiamo filmati torture ai migranti. Papa li ha visti” : LIBIA , i LAGER dei migranti: VIDEO choc che il Papa ha voluto vedere, " torture , frustate e colpi di machete". Le foto sconvolgenti, Francesco: "difficile mandarli indietro, no porto sicuro"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Cosa c'è nel video che ha spinto il Papa a tuonare contro i LAGER in Libia : Papa Bergoglio ne aveva parlato ai giornalisti di ritorno dal viaggio in Irlanda. "Ho visto un filmato in cui si vede Cosa succede a coloro (i migranti, ndr) che sono mandati indietro. Sono ripresi i trafficanti e le torture più sofisticate", aveva detto Francesco. E oggi il quotidiano Avvenire è tornato sull'argomento pubblicando due fotografie, "le meno cruente", tratte dai filmati sui lager di ...