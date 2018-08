La Silicon Valley studia il reddito cittadinanza | test dal 2019

La Silicon Valley studia il reddito di cittadinanza - test dal 2019 : Non c'è solo il Movimento Cinque Stelle tra gli estimatori del reddito di cittadinanza. Anche la Silicon Valley sta studiando una forma di "Universal Basic Income" , come risposta al rischio che le innovazioni tecnologiche "rubino" posti di lavoro. Un primo esperimento, su 3mila persone, riporta il sito del Mit Technology Review, verrà iniziato l'anno prossimo da Y Combinator, uno dei principali incubatori di start up della zona.Il ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Sono passati pochi mesi da quando i colossi della tecnologia si sono allineati per dirci che non vogliono vederci diventare troppo dipendenti dalle tecnologie - le stesse che hanno creato loro - e hanno annunciato l’arrivo sui nostri dispositivi di nuovi strumenti in grado di aiutarci a limitare la dipendenza dagli smartphone. Per esempio: Apple ha lanciato una nuova funzionalità (prima di farlo l’ha voluta ...

Silicon Valley a Trump : aprire a migranti economia a rischio : L' ostilità al flusso migratorio, dicono le grandi aziende big tech, "è una minaccia per l'economia americana". Questo è il problema centrale e il messaggio recapitato alla Casa Bianca dagli ...

Un ex della Silicon Valley avverte : le app ci stanno rubando l'anima : Ora un articolo del New York Times racconta che sta nascendo una vera e propria economia della concentrazione. Il concetto può suonare bizzarro: solo un'app ci può salvare dalla dipendenza dalle app. ...

Silicon Valley - come e perché la California sulla privacy picchierà su Google - Facebook e Twitter : Vittoria su Google e Facebook La riforma entrerà in vigore solo nel 2020 ma intanto 'Abbiamo vinto sulle aziende più ricche e potenti che il mondo abbia mi conosciuto', scrive il gruppo Caprivacy che ...

Ingegnere informatico nel “sogno” della Silicon Valley a 29 anni : “Se avessi le stesse opportunità resterei in Italia” : “A volte ci vogliono dieci anni per arrivare all’anno che ti cambia la vita”. Jacopo Daeli ha già avvisato il suo tatuatore a San Francisco dove andrà a farsi il dodicesimo tattoo. Si inciderà “2017”, l’anno in cui è entrato nel cuore della Silicon Valley in California per lavorare come Lead Software Engineer a GoDaddy, il registrar di nomi di domini per siti internet più grande al mondo. Un cervello che scalpita e un paese che più che ...

Borse di studio per il 'Silicon Valley Study Tour' : gli studenti della Bicocca da Google - Facebook e a Berkeley : Sono sette tra i più brillanti delle facoltà di Marketing e mercati globali, Economia delle banche, Scienze economico-aziendali, Fisica. In agosto a confronto con i colossi americani

Silicon Valley - studenti di Milano-Bicocca tra i big dell’innovazione : Sette studenti dell’Università di Milano-Bicocca in Silicon Valley per confrontarsi con Google, Facebook e IBM, ed entrare in contatto con le realtà accademiche di Berkeley e Stanford University. È il Silicon Valley Study Tour, il viaggio organizzato dall’associazione La Storia nel Futuro che ogni anno, ad agosto, permette a giovani laureati e laureandi italiani di conoscere da un lato i colossi nel campo dell’innovazione tecnologica e delle ...

Generali Welion : dal Silicon Valley un servizio contro l'ipertensione : Giangiacomo Rocco di Torrepadula, ceo di Amicomed afferma: "Amicomed ha già presentato ai più importanti congressi scientifici al mondo risultati che mostrano 5mmHg medi di riduzione della pressione, ...

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta

Ancora un forfait per Maria Sharapova! Niente Mubadala Silicon Valley Classic : “costretta a prendere decisioni difficili” : Quarto forfait dell’anno per Maria Sharapova: la tennista russa si cancella dal Mubadal Silicon Valley Classic per problemi fisici Dopo aver abbandonato i tornei di Dubai, Miami e Birmingham, Maria Sharapova dice addio anche al WTA di San Josè. La tennista russa, eliminata al primo turno di Wimbledon da Vitalia Diatchenko, ha preferito cancellarsi dalla prima edizione del Mubadala Silicon Valley Classic, in programma dal 30 luglio al ...

Nessuno scontro con la Silicon Valley - ma l’Europa deve proteggere i contenuti : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ...

Chiude Mosaicoon : addio alla Silicon Valley siciliana : Si è chiuso il sogno della startup tutta siciliana Mosaicoon. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessa Mosaicoon a raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ...