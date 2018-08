La Pellegrini a sorpresa | ' Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto'

Federica Pellegrini a sorpresa : «Sto pensando di ritirarmi» : Ha festeggiato ada pochi giorni il suo trentesimo compleanno. E quale occasione igliore per sorprendere i suoi beniamini. Stavolta però Federica Pellegrini l'ha fatto con una notizia choc,...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...

Compleanno Federica Pellegrini – A Glasgow una sorpresa commovente per la Divina [VIDEO] : Momenti unici e speciali per Federica Pellegrini agli Europei di nuoto 2018 di Glasgow: il fratello Ale a sorpresa da Kikka per i suoi 30 anni Compleanno speciale, per Federica Pellegrini. La Divina ha festeggiato i suoi 30 anni, il 5 agosto, a Glasgow, dove si trova con la Nazionale italiana di nuoto per gli Europei 2018. Tante le sorprese per la campionessa italiana, ma una in particolar modo ha fatto emozionare Federica. Nella giornata ...