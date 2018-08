La Nasa punta ancora alla Luna | con lo Space Launch System si progetta una stazione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Laguarda di nuovocon l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. Al JohnsonCenter, ricercatori e tecnici – assieme al vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence – hanno presentato le missioniri in programma. Al centro del progetto c’è il nuovo lanciatore per carichi pesanti, lo(Sls) che avrà il compito di portare le capsule Orion sullae oltre. A pochi giorni dal trasferimento della rampa Sls verso la base del KennedyCenter in Florida, dove un mezzo cingolato dellasolleverà la piattaforma di lancio e trasferirà la struttura in prossimità del mare, dove partirà la missione – a cominciare dal test di volo inaugurale a metà 2020 con un lancio senza equipaggio. Il ...