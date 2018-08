La missione Di Maio al Cairo

Commissione Ue contro Luigi Di Maio : “Che farsa. Ma quali 20 miliardi all’anno - l’Italia al netto ne versa solo 3” : Il commissario Ue al Bilancio, Günther Oettinger, replica alle minacce del vicepremier Luigi Di Maio: "É ora di correggere le cifre sbagliate. l’Italia non versa affatto 20 miliardi di euro l’anno all’Ue, ma tra i 14 e i 16 circa. Se si sottraggono a questi i contributi che arrivano al Paese per i programmi di coesione, la ricerca o le infrastrutture, resta un contributo netto di 3 miliardi l’anno".Continua a leggere

Luigi Di Maio a La Stampa : "Non siamo come Orban - gli eritrei hanno diritto di chiedere asilo. Ma la solidarietà deve essere una missione europea" : No, il governo italiano non si sta comportando come l'Ungheria di Viktor Orban sul fronte migranti. A rivendicarlo, in un'intervista a La Stampa, è il vicepremier Luigi Di Maio."L'Ungheria di Orban alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo. Tanto è vero che i migranti della Diciotti sono ...

Autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Autostrade - Mit : "Ora commissione - poi si valuta revoca" |Di Maio : via concessione Atlantia crolla in Borsa : bruciati 4 miliardi : Una nota del Ministero dei Trasporti precisa che la commissione è il primo atto per "fare luce sull'accaduto e avviare tutti gliaccertamenti per la contestazione di eventuali inadempienze delconcessionario". Le risultanze entreranno nella valutazione per la procedura di un'eventuale revoca della concessione.

Ponte Morandi - ministero Trasporti : “Al via Commissione - dopo risultati si valuta revoca concessione”. Botta e risposta Autostrade-Di Maio : ‘Ci spetta valore residuo’. ‘No’ – DIRETTA : Il ministero dei Trasporti ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche” sul crollo del Ponte Morandi. È il primo passo con cui il governo intende chiarire quanto accaduto e avviare “la procedura di un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia“, come ha chiarito il titolare del Mit Danilo Toninelli su Facebook. Una prima misura concreta ...

Rai : Di Maio - o Foa o opzione Commissione : 17.05 "Va eletto un presidente della Rai: se ci sarà un'intesa tra le forze politiche su Foa è auspicabile che torni, altrimenti sono le forze politiche che siedono in Commissione, nella loro interlocuzione,che possono trovare un'alternativa".Così il vicepremier Luigi Di Maio alla Commissione Lavori Pubblici. "Il governo -ha aggiunto al Senato- non può ignorare la Commissione di Vigilanza Rai: se ci sarè un'intesa intorno al nome di Foa per me ...

Nomine Rai - Di Maio : 'O intesa su Foa o commissione Vigilanza trovi altro nome' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Rai - Di Maio : "Intesa su Foa o alternativa in Commissione" | Domani si riunisce il Cda : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Le due spine di Di Maio. Boeri annuncia battaglia in Commissione sulle stime del decreto Dignità. E s'avanza l'ombra dell'ostruzionismo : Davide Tripiedi esce dall'Aula della Camera e si infila nel corridoio fumatori di Montecitorio. Accende una sigaretta. La scena si ripete ancora, e ancora, e ancora. Il vicepresidente della Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle è anche il relatore del decreto Dignità. Camicia stazzonata, telefono attaccato all'orecchio. "Dobbiamo audire quattro esperti, poi anche Confcommercio, che dici?". Ascolta l'interlocutore dall'altra ...

Boeri-M5s - mercoledì lo showdown in Commissione. Per Di Maio la questione non è ancora chiusa : Lo showdown andrà in scena mercoledì mattina. Quando Tito Boeri è stato convocato al cospetto della commissione Finanze della Camera, per essere sentito in merito al decreto Dignità. Un redde rationem che si preannuncia esplosivo, le cui schegge impazzite potrebbero non essere attutite dagli spessi arazzi delle stanze di Montecitorio. Perché nelle intenzioni di quello che si trasformerà in un ...

Dl dignità - verso audizioni Boeri e Di Maio in commissione : Roma, 16 lug., askanews, - Già domani il presidente dell'Inps, Tito Boeri, potrebbe essere audito nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera sul dl dignità. Successivamente sarà la volta del ...