La minaccia dell' Unione Europea | ' Sanzioni se l' Italia non paga'

Il destino della lira turca non minaccia lo yuan… - : L'economia cinese è molto forte e ormai del tutto formata: i suoi sistemi economici e produttivi funzionano a pieno regime. L'economia turca, invece, non si è ancora assestata del tutto e la sua ...

'Ti uccido - brutta negra' e tenta di strangolarla. L'incubo dell'allevatrice etiope minacciata in Trentino : 'Ti uccido, te ne devi andare brutta negra. Questo non è il tuo posto'. Queste frasi, minacce razziste, sono quelle che è costretta ad ascoltare da mesi Agitu Ideo Gudeta, allevatrice e titolare dell'...

«Ti uccido - brutta negra» e tenta di strangolarla. L'incubo dell'allevatrice etiope minacciata in Trentino : «Ti uccido, te ne devi andare brutta negra. Questo non è il tuo posto». Queste frasi, minacce razziste, sono quelle che è costretta ad ascoltare da mesi Agitu Ideo...

Nave Diciotti - la vergogna dell’Europa contro l’Italia : “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” : Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” Solo per il 2019 le finanze dello… L'articolo Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” proviene da Essere-Informati.it.

Perché la minaccia dell'Italia all'Europa è inconsistente e autolesionista : È stato come minacciare con una pistola ad acqua o peggio come spararsi sui piedi. Conte sbagliò a chiudere l'ultimo Consiglio europeo con una ipocrita presa in giro e con l'affossamento del principio di solidarietà contenuto nella riforma del regolamento di Dublino non difesa dal governo italiano. Gli errori si pagano.Ora provano a minacciare di non contribuire al bilancio comunitario sulla pelle di persone innocenti, ...

“minacciata - poi ho detto basta”. Marina Graziani choc : la confessione dell’ex velina : “Mi sono riservata questa estate per riflettere e cercare di riprendermi da un periodo di intensa sofferenza, ma è opportuno dire la verità: ho dovuto annullare le nozze e chiudere la mia relazione per minacce di varia natura”. Inizia così il post su Instagram dell’ex velina di Striscia la Notizia Marina Graziani, che a luglio ha chiuso in malo modo il fidanzamento lampo (i due erano insieme a lui da solo un mese) col ...

"No alle partite della Liga negli Stati Uniti" : le squadre minacciano di scioperare : "Cercheremo di evitare lo sciopero in ogni modo, ma se necessario siamo pronti ad andare fino in fondo", ha tuonato David...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Furia Lotito contro Inzaghi - la nota della società minaccia denunce : Lotito al telefono ha bacchettato il tecnico Inzaghi, la Lazio adesso alza la voce e minaccia denunce in merito al video incriminato La Lazio ha diffuso una nota in merito alla telefonata intercettata tra il presidente laziale Lotito ed il tecnico Inzaghi (qui video). “In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente ...

Agostina Belli - il dramma della madre uccisa : 'Ho indagato ma mi hanno minacciata' : Agostina Belli , 69 anni, mitica protagonista di Profumo di donna con Vittorio Gassman, racconta un raccapricciante episodio della sua vita. Sua madre è stata uccisa nella pensione che dirigeva, ...

Salvini ha minacciato l'Ue di riportare i 177 migranti della Diciotti in Libia : È sempre più al centro di un braccio di ferro dell'Italia con Malta e con l'Ue la nave della Guardia costiera Diciotti , ferma al largo di Lampedusa per il quarto giorno di fila con a bordo 177 ...

Salvini ha minacciato l'Ue di riportare i 177 migranti della Diciotti in Libia : È sempre più al centro di un braccio di ferro dell'Italia con Malta e con l'Ue la nave della Guardia costiera Diciotti, ferma al largo di Lampedusa per il quarto giorno di fila con a bordo 177 migranti soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovavano su un barcone in avaria in acque Sar maltesi. A smuovere le cose è arrivata la minaccia del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Temptation Island Vip – Stefano Bettarini scatena già la gelosia della fidanzata - Nicoletta lo ‘minaccia’ [VIDEO] : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini scherzano sulla loro partecipazione a Temptation Island Vip, l’ex calciatore fa già ingelosire la fidanzata “Sei un po’ tesa? Cominci a sentire la pressione?“: così Stefano Bettarini scherza in un video social con la fidanzata Nicoletta Larini, riferendosi alla loro partecipazione a Temptation Island Vip. Tra una settimana e tre giorni, come precisa l’ex calciatore su ...

FAO : il pericoloso parassita Lafigma minaccia di diffondersi dall’India ad altre parti dell’Asia : La Lafigma (Spodoptera frugiperda), conosciuta anche con il suo nome inglese Fall Armiworm (FAW) potrebbe minacciare la sicurezza alimentare e il sostentamento di milioni di piccoli agricoltori in Asia, poiché è molto probabile che questo aggressivo e vorace insetto si diffonda dall’India, con l’Asia sudorientale e la Cina meridionale maggiormente a rischio, ha avvertito oggi la FAO. Rilevato di recente in India – la prima ...