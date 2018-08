La linea a 5 stelle sui migranti alla prova dell' Europa

Autostrade - Giovanni Tria frena i Cinque Stelle su Cassa depositi e prestiti : passa la linea Giorgetti : Poche ore dopo, secondo un retroscena di Repubblica, uomini vicini al ministro dell'Economia hanno decisamente smentito l'ipotesi. La proposta già non godeva dei favori dei pronostici, considerando ...

Il 5 Stelle Barillari : "Politica più importante della scienza". Il M5S si dissocia : "Sui vaccini seguiamo la linea del ministro Grillo" : Non a tutti i pentastellati sono piaciute le parole di Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, in un post su Facebook, si era scagliato contro gli scienziati colpevoli, a suo dire, di "imporre le loro scelte alla politica". La scienza, per il consigliere, non può venire prima delle decisioni politiche "La politica viene prima della scienza. I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare ...

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi non ne può più della linea Salvini sui migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

La grana Tav : pressing delle imprese per il sì all'opera. E Grillo detta la linea ai 5stelle : roba del passato : Quest'opera fa bene all'economia, perché mette in moto capitali privati 9. Chi è contro la Torino-Lyon è contro il progresso

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ma i 5 Stelle non possono permettersi il sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Sui migranti passa la linea 5 stelle - ma Salvini vuole il contentino : L'attesa è di capire su quali notizie di reato potrà lavorare il pm di Trapani a proposito di quei migranti accusati di gravi intemperanze. Così Diciotti, il pattugliatore della Guardia Costiera che ha raccolto 67 persone dal rimorchiatore civile Vos Thalassa, ha fatto scendere i giri del motore. Arriverà in porto giovedì mattina, anziché nella serata di mercoledì, per dare più tempo alla ...