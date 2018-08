La lettera con cui il movimento #metoo scarica Asia Argento

Pedofilia - Viganò contro BergoglioCosì è nata la lettera-siluro al Papa : La vicenda della lettera scritta al Papa dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò per denunciare la copertura Vaticana sulla Pedofilia in America, è rimbalzata prontamente negli Usa e il New York Times gli dedica grande attenzione Segui su affaritaliani.it

Calciomercato - Strootman saluta la Roma con una lettera commovente : stata l'ultima grande operazione di Calciomercato che ha coinvolto la Serie A: Kevin Strootman ha lasciato la Roma, per proseguire la sua carriera al Marsiglia di Rudi Garcia. Dopo cinque anni, ...

Mostre e incontri con l'autore - il Tea Room si scopre letterario : Il bar di via Cadorna riapre dopo mesi di stop con una nuova vocazione culturale. Spazi per presentazioni di libri ed eventi. E ci sarà pure il 'muro dei pensieri'

Concorso letterario e fotografico 'Sospirolo tra leggende e misteri" " IX edizione : Il Concorso è abbinato a "Spettacoli di Mistero 2018", evento promosso da Regione Veneto con la collaborazione del Comitato Pro Loco Unpli Veneto. Per il nono anno consecutivo, "Sospirolo fra ...

Le due sorelline sopravvissute alla piena del Raganello si incontrano. La lettera ai genitori morti : "Grazie" : Le due sorelline scampate alla piena delle Gole del Raganello, avvenuta lo scorso 20 agosto, si sono finalmente incontrate presso l'ospedale Gemelli di Roma: "È stata una giornata bellissima. Ho visto le due sorelline ritrovarsi e abbracciarsi. Lo scambio tra loro mi ha riempita, mi ha arricchita. C'è tanto da imparare dalle emozioni", ha raccontato al "Corriere della Sera" Daniela Chieffo, neuropsicologa e psicoterapeuta del ...

Carletto contro Rino : sfida da prendere... alla lettera : E Higuain è fra i primi 10 al mondo" GRINTA SENZA EGUALI - "In campo eri il mio guerriero. Mai una volta che ti abbia visto mollare, mai una volta che ti abbia visto la maglia pulita. È questo che ho ...

Concorso 2018 - ritardi pubblicazione GMRE Campania : lettera : Il Concorso 2018 riservato agli abilitati si sta svolgendo con notevoli differenze temporali da regione a regione. In redazione è pervenuta la lettera di un docente che ha già svolto il colloquio orale. Nonostante questa fase sia stata già terminata, le graduatorie di merito regionali non sono ancora state pubblicate. Il timore di vedere svanire […] L'articolo Concorso 2018, ritardi pubblicazione GMRE Campania: lettera proviene da ...

lettera aperta dei docenti della seconda fascia alle istituzioni : I docenti della seconda fascia stanno vivendo i giorni di questa fine estate con uno stato di preoccupazione crescente per le troppe criticità dimostrate dal transitorio riservao agli abilitati. Correggere alcuni punti si può e si deve, oltre alla necessità di intervenire con decisione per snellire le procedure che stanno rallentando lo svolgimento dei colloqui […] L'articolo Lettera aperta dei docenti della seconda fascia alle istituzioni ...

Regeni - lettera di 200 accademici inglesi : “No a partnership con l’Egitto. Università e governo hanno dimenticato Giulio” : Pur di svolgere attività accademica e aprire campus in Egitto, “sembrano avere dimenticato Giulio Regeni” e “chiudono un occhio” di fronte agli abusi sui diritti umani in quel Paese. È l’atto di accusa che un gruppo di 200 professori universitari di punta in Gran Bretagna ha rivolto ad alcuni loro colleghi e ai tentativi del governo raggiungere partnership fra Università britanniche ed egiziane, scrivendo una ...

Atlantia : il cda avvia verifiche sull’impatto della lettera del Governo su revoca concessione : Verifica dell'impatto della lettera del Governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti. Sono le decisioni assunte al termine del cda straordinario di Atlantia convocato per esaminare il dossier e le conseguenze del crollo del ponte sull'A10 a Genova...

Madre malata scrive alla figlia una lettera per ogni momento futuro della sua vita : "Sarò sempre con te" : Un anno di viaggi insieme, l'ultimo, durante il quale visiteranno il mondo e la Florida. "Voglio creare una lettera per ogni momento" Inoltre Sophie ha deciso di scrivere alcune lettere per Marcia, ...

La lettera di Bergoglio con cui chiede ai fedeli di digiunare per la Chiesa : "Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in ...