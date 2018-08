La Lazio non ingrana ed Inzaghi pensa ad una novità tattica | le ultime da Formello

Calciomercato Lazio - Milinkovic non lascia e raddoppia : pronto il rinnovo : L’ottimo campionato disputato con annessa convocazione agli ultimi mondiali in Russia ha avvicinato Sergej Milinkovic-Savic alla definitiva consacrazione. Il centrocampista della Lazio in estate è stato uno dei più chiacchierati in sede di mercato, con le voci degli interessamenti, tra le altre, di Juventus, Real Madrid e nelle ultime ore anche Psg. Oggi, a meno di 48 ore dalla chiusura del Calciomercato in Spagna, Mateja Kezman, ...

Lazio divisa sul modulo : l'assetto ora non convince : Simone Inzaghi va avanti per la sua strada: il modulo non lo cambia. Il tecnico biancoceleste è sicuro dell'assetto dei suoi e non vuole assolutamente arretrare di un centimetro. L'ha detto chiaro e ...

TATTICA Lazio - Non cambia idea, Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino non ha intenzione di cambiare modulo: si andrà avanti col 3-5-2. P oche palle gol create ...

MotoGP Silverstone - cancelLazione e veleni : "Non si poteva correre" : Dopo una giornata convulsa e surreale il GP di Gran Bretagna del motomondiale viene cancellato per impraticabilità della pista. Troppa acqua su un asfalto rifatto di recente, ma dal drenaggio non ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché la gara è stata rinviata? L’asfalto non drena - pioggia assassina. Rischio cancelLazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

Juve non cambi mai : Pjanic e Mandzukic stendono la Lazio : Il vice campione del mondo sembra quello più felice dell'arrivo di CR7 a Torino. Non solo per il gol fortunoso di ieri, ma anche perché in questa nuova Juve, può tornare ad essere un'attaccante puro, ...

Video/ Juventus-Lazio (2-0) : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna (2^giornata Serie A) : Video, Juventus-Lazio (2-0) highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:10:00 GMT)

Pjanic più Mandzukic : sorride la Juve. La Lazio non decolla - 0 punti in due partite : La Juventus vince 2 a 0 contro la Lazio nel match della 2giornata di Serie A. I campioni d'Italia soffrono all'inizio ma poi passano con Miralem Pjanic. A raddoppiare per i padroni di casa ci pensa ...

Juve-Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto. Con certi avversari serve dare di più' : "Non si può essere soddisfatti, in determinate partite abbiamo l'obbligo di fare di più - spiega Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita - ..."

Lazio - Inzaghi : 'Non sono soddisfatto - dovevamo fare di più' : È un Simone Inzaghi deluso quello che, dai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta della sua Lazio all'Allianz Stadium. 'La partita è stata sbloccata da un gran gol di Pjanic, ma in determinate ...

Lazio - Inzaghi non è soddisfatto poi un commento sul ‘nervoso’ Milinkovic-Savic : Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio dopo il ko contro la Juve, ecco le indicazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più. Milinkovic nervoso? E’ ...