La Guardia Costiera sequestra 150 mt di rete e 15 nasse nelle acque dello Stagnone

Maltempo Calabria - catamarano si rovescia : la Guardia Costiera soccorre naufraghi : La Guardia costiera di Roccella Ionica è stata impegnata in un’attività di soccorso a favore di un catamarano di circa 8 metri di lunghezza con due persone a bordo che, a causa delle avverse condizioni meteo-marine e del forte vento, si era capovolto. Una bagnante, che ha assistito alla scena, ha dato l’allarme, tramite il numero di emergenza 1530, alla sala operativa della Guardia costiera di Roccella Ionica che ha inviato la ...

Guardia Costiera soccorre catamarano : La Guardia costiera di Roccella Ionica è stata impegnata in un'attività di soccorso a favore di un catamarano di circa 8 metri di lunghezza con due persone a bordo che, a causa delle avverse ...

Migranti : 608 fermati in mare dalla Guardia Costiera turca : ANSAmed, - ISTANBUL, 27 AGO - La Guardia costiera turca ha fermato in mare nell'ultima settimana 608 Migranti e rifugiati, che cercavano di lasciare il Paese senza regolari documenti per raggiungere ...

Diciotti - la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera : "Video del 2017" : Il portavoce della Guardia Costiera a Repubblica : "Si tratta di un video di una missione dell'estate 2017 girato a bordo della nave"

Nave Diciotti - la Guardia Costiera : “Situazione critica - si autorizzi lo sbarco” : Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma ha prodotto un dettagliato dossier sulla situazione a bordo della Nave Dicioti, definita critica, e chiesto che i 150 naugraghi vengano fatti sbarcare. Dal Ministero degli Interni sembra prevalere la linea della fermezza. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento.Continua a leggere

Nave Diciotti - nuovo appello Guardia Costiera : autorizzare lo sbarco. Vertice Ue senza un accordo : Di Maio insiste: niente più soldi alla Ue "Lo dico da capo politico del Movimento 5 Stelle, visto che la Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più ...

Diciotti - appello della Guardia Costiera al Viminale : "Fateli scendere" : ...

Diciotti - la Guardia Costiera : “Fateli scendere”. Salvini : “Identificazione a bordo”. I pm di Agrigento al Viminale : Il quinto giorno della nave Diciotti nel porto di Catania con 150 migranti a bordo è iniziato tra lo spiraglio di una soluzione e il lavoro dei pm di Agrigento che va avanti a Roma, con l’ascolto dei funzionari del Viminale, mentre su Twitter l’hashtag #fateliscendere è uno dei più usati dagli utenti del social network. Guardia Costiera: “Fateli scendere” – Una richiesta che, secondo Corriere e Repubblica, è giunta ...

Nave Diciotti - Unhcr : "Ue accolga i migranti". Guardia Costiera : "Fateli scendere" : Report dal patugliatore: "Estrema criticità a bordo". Oggi pm di Agrigento a Roma sentirà alcuni funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale Nave ...

Diciotti - il report della Guardia Costiera : “Una ‘nave fantasma’ maltese ha portato il barcone verso la zona Sar italiana” : Dall’intervento di Malta all’attivazione della Guardia costiera Italiana, la cronaca delle prime ore del caso della nave Diciotti, il pattugliatore italiano da tre giorni bloccata nel porto di Catania con 150 migranti a bordo, secondo il report inviato a Malta dalle Guardia costiera Italiana. 15 agosto 2018 La prima comunicazione arriva da Malta Ore 08.53: l’RCC (Rescue Coordination Center) di Malta tramite email comunica di occuparsi del ...

Diciotti - ipotesi complotto - Salvini : 'Cosa faceva la Guardia Costiera in acque maltesi?' : Il caso della nave della Guardia Costiera Diciotti è assurta all'onore delle cronache dopo che ha recuperato in mezzo al Mar Mediterraneo circa 177 migranti in acque maltesi. E' proprio la posizione in cui è avvenuto il salvataggio che ha fatto insospettire qualcuno, che sta gia' parlando di complotto interno contro il Viminale, tanto che anche Salvini, durante l'ultima diretta Facebook, ha esclamato: Cosa ci faceva una nave della Guardia ...

Il precedente che costringe la Guardia Costiera a intervenire anche in acque maltesi : Se la Guardia Costiera italiana svolge operazione di soccorso di migranti anche in acque maltesi, come ha fatto di recente la Diciotti , c'è una ragione molto precisa. Gli ufficiali di una nave che ...

Salvini : "Guardia Costiera e Marina controllino le acque italiane" : Matteo Salvini torna a far sentire la sua voce sul caso della nave Diciotti . Il ministro degli Interni sta giocando un partita dura con Ue e con il Colle proprio sullo stallo della nave Diciotti ...

Salvini : "Guardia Costiera e Marina ?controllino le acque italiane" : Matteo Salvini torna a far sentire la sua voce sul caso della nave Diciotti. Il ministro degli Interni sta giocando un partita dura con Ue e con il Colle proprio sullo stallo della nave Diciotti ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo. Il ministro critica la Guardia Costiera che di fatto ha salvato i migranti in acque maltesi: "Non ho capito perchè una nave italiana sia andata in acque maltesi, già Malta si volta dall'altra arte ...