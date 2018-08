La gola di questa bambina è piena di bolle | la mamma corre in ospedale Il giorno dopo la

caffeinamagazine

: ++ Travolti dalla piena di un torrente in Calabria: nella gola del Pollino morti 11 escursionisti ++ #Salvini: Un… - LegaSalvini : ++ Travolti dalla piena di un torrente in Calabria: nella gola del Pollino morti 11 escursionisti ++ #Salvini: Un… - Giusy64155137 : RT @okkiodellanotte: QUESTE DICHIARAZIONI 'DEVONO' INTERESSARE UN MAGISTRATO. Non é possibile farle passare in cavalleria, questa é la prov… - 97Francesco16 : RT @okkiodellanotte: QUESTE DICHIARAZIONI 'DEVONO' INTERESSARE UN MAGISTRATO. Non é possibile farle passare in cavalleria, questa é la prov… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Briony Klingberg era unadi dieci anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua tragedia è iniziata nel febbraio del 2015, a Adelaide Hills, in Australia. Lei,sorridente e felice, sempre solare e che aveva tutto ci- che si poteva chiedere a quella età, ha visto frantumarsi i suoi sogni in pochi minuti. Queldi febbraio 2015, senza alcun motivo, Briony ha iniziato a lamentarsi conBridget: sosteneva di avere difficoltà e dolore a deglutire. Bridget, da, era molto preoccupata, visto che la figlia è sempre stata una bimba davvero golosa. Non aveva mai avuto alcun tipo di problema a mangiare e quello che stava vedendo le sembrava molto strano. Per questo motivo la signora Klingberg non ha perso tempo e ha capito che doveva portare la ragazzina immediatamente dal medico curante. Bridget in un’intervista al magazine ABC ha dichiarato: ...