Formula 1 - lo spettacolo sbarca a Milano : c'è anche Vettel : La Formula 1 sbarca su un circuito in Darsena, confermata la presenza di Sebastian Vettel . Dal 29 agosto al 1 settembre...

La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival : Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di Milano. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del Formula 1 Milan festival, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli ...