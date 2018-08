La Ferrari deve dare un segno a tifosi

Formula 1 - Arrivabene : 'La Ferrari deve dare un segno ai tifosi' : 'In Italia c'è il quartier generale della Ferrari , bisogna dare un segno ai tifosi italiani, non solo un ringraziamento'. Così il team principal della Scuderia di Maranello, Maurizio Arrivabene , ha ...

F1 - Charlie Whiting sulle dichiarazioni di Hamilton : “Il trucco della Ferrari ? Stanno facendo un buon lavoro e Mercedes deve fare meglio” : Lewis Hamilton prova ad aggiustare il tiro, come era già avvenuto nel post gara a Silverstone (Gran Bretagna). Poco dopo il termine del GP del Belgio (13° round del Mondiale 2018 di Formula Uno), con vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel, il britannico aveva commentato il trionfo del tedesco in questo modo: “La Ferrari deve avere trovato qualche trucco sulla sua macchina“. Una posizione un po’ fuori luogo che Lewis ha poi ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - Sebastian Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Mercedes lepre - la Ferrari deve partire forte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna , decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018 . Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo dalla ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Silverstone un feudo Mercedes. La Ferrari deve pescare il jolly per ribaltare le gerarchie : Il Circus della Formula Uno non si ferma mai in questo inizio d’estate e, dopo le montagne della Stiria (Austria), la destinazione è Silverstone (Gran Bretagna), per il decimo round stagionale. La storica pista inglese è l’ultima tappa del trittico di queste ultime settimane e rappresenta una prova di verifica importante per la Ferrari, nel duello con la Mercedes. Sul Red Bull Ring, la Rossa ha portato a casa un secondo posto con ...