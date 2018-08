La F1 in città dopo 71 anni | Balich | «Farà rivivere la festa di Expo»

Jesolo - dopo lo stupro della 15enne in città manichini col cappio al collo : “Pena di morte” : Sagome nere col cappio al collo e un cartello con la scritta "Pena di morte agli stupratori" sono comparsi in vari di punti di Jesolo, dove qualche giorno fa una ragazza di 15 anni è stata violentata da un senegalese di 25 anni. L'iniziativa rivendicata da Forza Nuova: "Gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri".Continua a leggere

Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di Sutri dopo 2 mesi : "Mi candido in una città più bella come Sirmione" : Vittorio Sgarbi si candida per il comune di Sirmione (Brescia) e si dice pronto a lasciare la carica di sindaco di Sutri (Viterbo). "Entro il 21 settembre - ha annunciato il parlamentare di Forza Italia - apro il nuovo museo di Sutri che è un bellissimo comune, ma ci sono delle bande armate che pensano solamente ai loro interessi. Allora lascio Sutri e mi candido in una città più bella come Sirmione", spiega il parlamentare ...

Cittadella - massacrata di botte dalla figlia : anziana muore dopo tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...

Glifosato a colazione - tracce nei cereali/ M5s dopo sentenza Monsanto : “La salute dei cittadini va tutelata” : Glifosato a colazione, tracce nei cereali. M5s all'attacco dopo la sentenza contro la multinazionale Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Il gigante crudele - la città muta : il giorno dopo la tragedia : La Protezione civile, le comunità parrocchiali, il vasto mondo del volontariato ha accolto gli oltre 450 sfollati delle case schiacciate dal mostro. Quel ponte non era più sicuro da tempo, si ripete ...

Ad Avellino il M5s mette alla gogna gli oppositori dopo il no al bilancio : manifesti con i loro volti in giro per la città : Clima avvelenato al Comune di Avellino per la decisione del Movimento 5 Stelle, di cui è espressione il neo sindaco Vincenzo Ciampi, di mettere alla gogna mediatica i consiglieri comunali d'opposizione - cinque Popolari demitiani, Nadia Arace (Si Può), Dino Preziosi (La Svolta) e Stefano La Verde (Pd) - che con il loro voto contrario hanno bocciato la proposta di revisione di bilancio per finanziare le iniziative previste per il ...

Bologna : dopo l'inferno la città si rimbocca le maniche : Passato lo choc dell'esplosione, 'poteva andare molto peggio', ripetono tutti a Borgo Panigale, adesso bisogna fare la conta dei danni e dei tempi perché tutto possa tornare come prima -

Napoli - dopo la sparatoria la protesta dei cittadini del Vasto : 'Andiamo via da qui' : 'Quello che si vive al Vasto è un clima di tensione e di razzismo. Ormai è sempre più difficile vivere in zona'. A dirlo è Omar, zio del ragazzo ferito due Giovedì sera tra via Milano e vico Venezia, ...

C'è accordo - in manovra primi passi reddito di cittadinanza e flat tax dopo vertice a Palazzo Chigi : ... che registra, come ha certificato di nuovo l'Istat, un calo dei ritmi di crescita che fa "decelerare" l'economia. L'asticella del Pil a fine anno si posizionerà sicuramente al di sotto dell'1,5% ...

Macerata : sei mesi dopo - il raid di Traini incombe ancora sulla città : Era la mattina del 3 febbraio quando a Macerata il 'lupo' Luca Traini faceva scattare il suo raid contro tutte le persone di colore che incrociava...

Mosul dopo l'Isis : tra cadaveri e macerie - una città dove la gente vive : Ci vorranno anni prima che la città possa davvero rinascere, soprattutto a causa della corruzione che dilaga nella politica irachena. Ma a Mosul, crocevia commerciale e culturale per secoli, gli ...

25 luglio - 75 anni dopo la caduta di Mussolini è ancora “pastasciutta antifascista” in più di cento città : Settantacinque anni dopo l’arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio, sono oltre cento le città in tutta Italia, più due in Lussemburgo e in North Carolina, in cui si celebra l’antifascismo mangiando la pastasciutta in bianco. Come fece a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, la famiglia dei contadini Cervi, che la offrì a tutto il paese, il 25 luglio del 1943. Volevano festeggiare quella che sembrava la fine del regime e che ...

Marchionne e la cittadinanza onoraria di Cugnoli - il sidanco : “ci donò uno scuolbus dopo il terremoto - lo aspettavamo” : Lanfranco Chiola, sindaco di Cugnoli, rivela l’animo nobile di Sergio Marchionne: “ci donò uno scuolabus dopo il sisma del 2009” IIl paese d’origine di Sergio Marchionne che ha dato i natali al papà, Concezio, aspettava Sergio Marchionne a Cugnoli per conferirgli un importante riconoscimento da parte di tutta la cittadinanza. “Marchionne – racconta all’Adnkronos il sindaco abruzzese di Cugnoli ...

Roma. Municipio VIII : dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni : Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati