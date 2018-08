La doppia morale di Renzi | ecco quando voleva bloccare i fondi all' Ue VIDEO

Molestie - dall'opacità alla doppia morale : i 4 problemi del Vaticano : Sfrutta l'indignazione del mondo laico di fronte alle narrative contraddittorie di una Chiesa che ha perso l'«unipolarismo» in materia etica e religiosa. Per questo cresce l'impressione che le parole ...

Caso Diciotti - Di Maio : «Salvini vada avanti ma rispetto per i Pm». Renzi : «doppia morale» : «Non facciamo piombare di nuovo questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica», è l’appello del vicepremier che poi attacca l’ex premier

Caso Diciotti - Di Maio : “Salvini vada avanti ma c’é pieno rispetto per i pm”. Renzi : “doppia morale - vergogna” : Il ministro Salvini vada avanti perché non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul Caso della nave Diciotti ma c’è «pieno rispetto» per l’azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ...

Indagato Salvini. Berlusconi solidale - Renzi attacca doppia morale : Forza Italia si schiera compatta con il leader della Lega. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini, la cui assurda

Salvini indagato - Berlusconi : “Gli sono vicino”. Renzi : “Di Maio ha doppia morale”. Le Pen : “Giudici contro popolo” : Ci voleva un’inchiesta della magistratura per riavvicinare Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, infatti, rompe il riserbo tenuto negli ultimi tempi nei confronti dell’ormai ex alleato e gli invia una nota di vicinanza dopo che la procura di Agrigento lo ha iscritto nel registro degli indagati per la vicenda della nave Diciotti. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini la cui assurda ed inconsistente ...

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio : “La sua doppia morale è una vergogna civile” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca duramente Luigi Di Maio per il suo vecchio tweet con il quale chiedeva le dimissioni di Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno indagato per abuso d'ufficio: "La ruota gira per tutti, la doppia morale del ministro della disoccupazione è una vergogna civile".Continua a leggere

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa di "doppia morale" : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona, è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda installatrice di parchi eolici, la Engineering Srl, che lamenta di aver dovuto pagare tassi di interesse eccessivi su dei prestiti. Nel registro degli indagati il pm Rossana Venditti ha inserito tutti i dirigenti ...

