La community di Sonic ha realizzato diversi titoli fan made dedicati al porcospino blu

eurogamer

: Ecco i titoli fan made realizzati dalla community di #Sonic - Eurogamer_it : Ecco i titoli fan made realizzati dalla community di #Sonic -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Non si può certo dire che alladipiaccia rimanere con le mani in mano, sono infatti costantemente al lavoro su progetti fanper migliorare ed aggiornare i capitoli dello storico franchise.Come riporta VG247, tutti questi progetti vengono mostrati al pubblico tramite il SAGE -Amateur Game Expo, possiamo definirlo come una sorta di E3 dedicato al mondo del simpaticoblu. Questo evento è diventato a cadenza annuale dal lontano 2005, quindi parliamo di un evento già avviato. L'evento è tenuto d'occhio dalla stessa SEGA, che è ben lieta di supportare i vari talenti che SAGE ospita ogni anno, vi basti pensare che l'ottimoMania è stato sviluppato da un esterno a SEGA, che in precedenza è stato coinvolto in SAGE.Tra i progetti di quest'anno abbiamoChaos, una riedizione in 16 bit dello spin-off pubblicato a suo tempo su Game Gear, il tutto ...