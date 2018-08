La campagna single player di Gwent diventa un gioco standalone | ecco Thronebreaker | The

DOOM Eternal : non vedremo il ritorno di SnapMap ma avremo DLC per la campagna in single-player : DOOM Eternal si è esibito sul palco del QuakeCon con qualche immagine, ed in seguito ad una serie di Q&A con la stampa sono emersi interessanti dettagli in merito al gioco.Come riporta Dualshockers Marty Stratton di id Software ha fornito dettagli interessanti sul nuovo DOOM Eternal, anche in merito alle richieste di SnapMap nel gioco. Ecco quali sono state le sue parole: "Non abbiamo intenzione di portare SnapMap in DOOM Eternal. Le nostre ...

System Shock riceve una campagna single player fan made dopo 24 anni dall'uscita : Sono passati la bellezza di 24 anni dall'uscita su PC di System Shock, e nonostante sia attualmente in sviluppo una vera e propria remastered dell'action adventure sviluppato da Looking Glass sembra che alcuni fan siano voluti rimanere fedeli al titolo originale, con una mod che aggiunge una campagna single player nuova di zecca a più di due decadi dalla sua uscita.System Shock: Rewired è un progetto fan made ambientato nella nave medica UNN ...