Juventus | le ultime news in vista della trasferta di Parma

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019/ Ultime notizie - Inter quarta fascia : Juventus la più tranquilla delle italiane : SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:10:00 GMT)

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019/ Ultime notizie - dalla Juventus all’Inter : occhio al girone di ferro : SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:33:00 GMT)

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Juventus - Napoli - Roma e Inter in attesa : quanti rischi : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:11:00 GMT)

La classifica di Serie A dopo la seconda giornata : Juventus e Napoli in testa - Ultime Notizie Flash : La classifica di Serie A dopo la seconda giornata: Juventus e Napoli in testa. Ecco la situazione dopo le prime due giornate di campionato

Hamsik : "Napoli è casa mia"/ Ultime notizie : "Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus" : Hamsik: "Napoli è casa mia". Ultime notizie, il capitano partenopeo a tutto tondo: "Maurizio Sarri malato di campo. Gol più bello? Contro la Juventus"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:16:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Lazio : quote - ultime novità live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Big match all'Allianz Stadium, campioni d'Italia pronti a sfidare i biancocelesti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:45:00 GMT)

Juventus - ALLEGRI : "RONALDO RIFIATERA'"/ Ultime notizie - sfida con la Lazio : Dybala titolare? : JUVENTUS, ALLEGRI: "Cristiano Ronaldo rifiaterà". Ultime notizie, tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "Rispetto per Bonucci"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:17:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Ronaldo rifiaterà"/ Ultime notizie - sfida con la Lazio : "Rispetto per Bonucci" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo rifiaterà". Ultime notizie, tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "Rispetto per Bonucci"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 14:46:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Lazio : diretta tv - orario - le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri potrebbe allargare Ronaldo, Inzaghi ritrova Lucas Leiva e Lulic(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:49:00 GMT)

Adani firma con Sky / Ultime notizie : sarà la seconda voce di Juventus-Lazio : Adani firma con Sky, Ultime notizie: sarà la seconda voce di Juventus-Lazio al fianco di Riccardo Trevisani. L'ex difensore dell'Inter torna sul satellite dopo una lunghissima trattativa.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Pjanic rinnova con la Juventus fino al 2023/ Ultime notizie - è ufficiale : "Sono felice" : Juventus, Miralem Pjanic rinnova fino al 2023. Ultime notizie, i bianconeri blindano il centrocampista bosniaco, faro della mediana di Allegri: le cifre(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:47:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Under 23 Cuneo : quote e ultime novità live - il ballottaggio in porta : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Under 23 Cuneo: quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Primo undici da schierare per Mauro Zironelli, allenatore dei bianconeri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:51:00 GMT)

Pjanic rinnova con la Juventus fino al 2023/ Ultime notizie - le cifre del'accordo : prolunga anche Khedira? : Juventus, Pjanic rinnova fino al 2023. Ultime notizie, i bianconeri blindano il centrocampista bosniaco, faro della mediana di Allegri: le cifre.

Juventus - PJANIC RINNOVA FINO AL 2023/ Ultime notizie - firma in settimana : cifre simili a Dybala : JUVENTUS, Miralem PJANIC RINNOVA FINO al 2023. Ultime notizie, i bianconeri blindano il centrocampista bosniaco, faro della mediana di Allegri: le cifre(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:21:00 GMT)