Juventus | Dybala in cerca di riscatto a Parma | possibile debutto per Emre Can

Shock Juventus - ‘guerra’ tra Cristiano Ronaldo e Dybala : la clamorosa richiesta dell’attaccante portoghese ed i nuovi possibili ribaltoni di mercato : Trovano sempre più conferma le indiscrezioni lanciate nelle giornata di ieri da CalcioWeb e che riguardano l’attaccante Paulo Dybala, inizio di stagione non entusiasmante dell’argentino ed a gennaio potrebbe concretizzarsi una clamorosa cessione. Doppio successo in Serie A per la squadra di Massimiliano Allegri, sofferto 2-3 nella gara contro il Chievo mentre qualche passo in avanti ma senza entusiasmare contro la Lazio di ...

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo continuare a vincere. Le punizioni? Prima c'era Dybala - ora è gara anche con CR7' : ... adesso si è aggiunto anche Cristiano Ronaldo… In ogni caso lui le calcia molto bene, quindi siamo felici che sia qui perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore al mondo e ci darà ...

Juventus - scoppia il caso Dybala : l’attaccante può andare via a gennaio : La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro la Lazio, 2-0 il risultato finale e due su due in questo inizio di campionato, il club bianconero guida la classifica del campionato di Serie A a punteggio pieno insieme a Napoli e la sorprendente Spal. La gara contro gli uomini di Simone Inzaghi ha dato importanti indicazioni, in particolar modo la panchina di Dybala dopo l’esordio deludente contro il Chievo. Il ...

Juventus - Allegri e la variante tattica del 4-3-3 : Dybala resta a guardare : Allegri- Dopo il netto successo per 2-0 contro la Lazio, il quale ha decretato la seconda vittoria in campionato in altrettante gare in favore della Juventus, Allegri dovrà fare i conti con la nuova variante tattica che ha garantito grande dinamismo e grande copertura. Un 4-3-3 totalmente innovativo ricco di qualità, ma anche di grinta […] L'articolo Juventus, Allegri e la variante tattica del 4-3-3: Dybala resta a guardare proviene da ...

Juventus - adesso Dybala rischia di grosso… : Juventus, Paulo Dybala non è più la prima, né la seconda e forse neanche la terza scelta in attacco per Massimiliano Allegri Paulo Dybala non è più, nella considerazione popolare, quel crack che si dipingeva nelle scorse annate. Il calciatore da 200 milioni di euro, per intenderci, non esiste più ed ora viene trattato dalla Juventus come uno qualunque, anzi, forse anche meno. Sì perchè diversi suoi compagni bianconeri lo hanno scavalcato ...

La frenesia di vedere Cristiano Ronaldo - Dybala e la panchina : la lucida analisi di Allegri post Juventus Lazio : Dopo il successo per 2-0 sulla Lazio, Massimiliano Allegri ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ragazzi, spiegando anche i motivi di alcune scelte tattiche particolari La Juventus ha ottenuto la sua seconda vittoria in campionato, la prima in casa, superando per 2-0 la Lazio. Nel post gara Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare lucidamente diversi aspetti della gara della sua Juventus, ...

Probabili formazioni Juventus-Lazio : dubbi nell’attacco bianconero - rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo : Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare ...

Allegri presenta Juventus-Lazio : dubbi di modulo - la presenza di Dybala e su CR7… : Massimiliano Allegri ha analizzato l’importante incontro di domani tra la sua Juventus e la Lazio di Inzaghi, con Cristiano Ronaldo che sarà in campo Massimiliano Allegri ha parlato stamane in conferenza stampa, in vista del delicato incontro di domani pomeriggio contro la Lazio del collega Inzaghi. “Domani mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio l’anno scorso ci ha battuto all’Allianz Stadium dopo 41 vittorie. Sarà ...

Juventus - attenta al Bayern Monaco : occhi su Dybala! : I bavaresi hanno individuato nella Joya il profilo perfetto su cui puntare nel prossimo calciomercato

