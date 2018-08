Juve | Sacchi | ' Allegri? Ancelotti ha qualcosa in più'

“ Juve ntus europea - enigma Inter” : Arrigo Sacchi e le sue favorite alla vigilia dell’esordio del campionato : Arrigo Sacchi analizza, alla vigilia della partenza della Serie A, le squadre che competeranno nel nostro campionato : d alla Juventus al Napoli, ecco il pensiero dell’ex allenatore Domani si ricomincia. Con al via alle ore 18 la partita tra Chievo e Juventus, la Serie A torna ad essere protagonista sui campi di calcio. Questa sera il mercato si concluderà alle 20, ma pare che i colpi più importati siano già stati messi a segno. ...

Sacchi : “Ronaldo? Complimenti alla Juve - operazione farà bene a pallone italiano” : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Non eravamo più abituati ad avere i migliori giocatori in Italia e Ronaldo è forse il migliore, sicuramente è tra i primi due giocatori più forti al mondo. Complimenti alla Juventus, quest’operazione farà bene alla Juve ma anche al calcio italiano”. Sono le parole dell’ex tecnico del Milan e della nazionale, Arrigo Sacchi in collegamento da Mosca su Canale 5. “Che messaggio dà ...