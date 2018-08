Jane Alexander al Grande fratello Vip 2018 Anteprima Blogo

blogo

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Mancano davvero poche settimane all'apertura della magica porta rossa di Cinecittà in quel di Roma, apertura che segna l'inizio della seconda serie delVip. Presto qui su TvBlog vi daremo conto delle ultime notizie che riguardano il cast del varietà condotto da Ilary Blasi, ma in attesa dei nostri ultimi riscontri, è tempo ora di darvi il nome di una partecipante al GF Vip 2 di cui non si è ancora parlato.Secondo quanto apprendiamo farà parte del cast delVipl'attrice, modella e conduttrice. Nata in Gran Bretagna, precisamente a Watford il 28 dicembre del 1972,inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo giovanissima come doppiatrice. Arrivano poi gli impegni come modella già a 16 anni.prosegui la letturaalVip) pubblicato su TVBlog.it 29 agosto21:31.