Jack Ryan | meglio i libri della serie tv

(Di mercoledì 29 agosto 2018) È risaputo che gli americani sono i più bravi al mondo nel riciclare la loro cronaca, anche la più dolorosa e terribile, come fonte inesauribile per le loro industria dell’intrattenimento. Lo abbiamo visto fare con il Vietnam, poi con la guerra fredda e ora stiamo assistendo alla messa in scena del post 11 settembre, con un incredibile numero di film otv di spionaggio che raccontanoguerra all’Isis in particolare, e dello scontro col mondo arabo più in generale. È per questo che sono arrivati in casa nostratv come 24, Homeland, Rubicon, Patriot, il recente The Looming Tower e tanti altri. Tutti show d’intelligence che in modo più o meno originale trattano le stesse tematiche. Ora ad allungare la lista arrivaoriginale Amazon, dal 31 agosto disponibile su Prime Video. Se il nome del protagonista non vi è nuovo è perché quest’analista ...