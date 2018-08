J-Ax si prende una pausa da J-Ax | “È tempo di essere Alessandro”

Woody Allen si prende una pausa : nel 2019 non uscirà nessun suo film : Per la prima volta dopo 45 anni, nel 2019 non uscirà nessun film di Woody Allen. A 82 anni, l’eclettico regista americano ha deciso infatti di prendersi una pausa dalla macchina da presa. Se finora era apparso sistematicamente in sala con almeno un film all’ anno, A Rainy Day in New York, il suo 48esimo lavoro che uscirà a fine 2018 interromperà questo record. Difficoltà a reperire finanziamenti o travolto dal movimento ...

"Burioni ucciso dalle Brigate Rosse" - una terribile bufala prende di nuovo di mira il virologo e coinvolge il Pd : Una pagina fake di Democratica - il sito di informazione del Pd - e una notizia terribile, altrettanto falsa. Bersaglio, ancora una volta, il medico Roberto Burioni: "Tornano le Brigate rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione", questo il titolo dato alla notizia falsa. Sotto alla scritta una foto: si tratta - come riporta l'Agi - di un'immagine storica, quella dell'omicidio di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso a ...

Grottammare - camion prende fuoco in una galleria sulla A14 : danni e disagi alla circolazione : Inferno di fuoco sulla A14 Bologna-Taranto, dove un camion è esploso all'interno della galleria Castello, al chilometro 300, nei pressi di Grottammare: numerosi i danni, almeno 3 i feriti e forti disagi alla circolazione, dal momento che le operazioni di ripristino dureranno tutto il weekend.Continua a leggere

Auto prende fuoco all'improvviso : muore una donna : Drammatico incidente a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme (Ravenna): la vittima è Maria Morini, 85 anni

prende fuoco la lavatrice : allarme in una abitazione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Prende fuoco la lavatrice: ...

La nuova Sampdoria è pronta a sorprendere : tanta qualità - le novità tattiche e qualche lacuna… : La Sampdoria si prepara a disputare una stagione molto importante con ambizioni europee, Giampaolo ha a disposizione una rosa ricca e di qualità La Sampdoria ha rincorso per l’intera giornata di ieri Simone Zaza, facendosi però beffare dal Torino in extremis. Il presidente Ferrero ha poi virato su Saponara mettendo a segno un gran bel colpo per la squadra di mister Giampaolo. Ovviamente, quello di Saponara, non è stato l’unico ...

Una Vita riprende il 17 agosto 2018 in anticipo rispetto la data prevista : Una Vita riprende venerdì 17 agosto 2018 con la normale programmazione Mediaset. L’anticipo di due giorni sul previsto ha sorpreso i fan che ne sono felici. Verranno trasmesse le puntate 521 e 522 di Una Vita venerdì 17 agosto 2018. Ciò a cui assisteremo è il tradimento di Ursula verso Cayetana. Si vedranno anche le accuse reciproche sulla morte del piccolo Tirso, il bambino ospitato al Patronato e po diventato cieco. Una Vita ...

Genova - un video amatoriale riprende una lunga crepa sul ponte prima del crollo : Il crollo del ponte Morandi di Genova ha scosso tutta Italia e non solo, la struttura in piedi dagli anni '60 è da sempre al centro di polemiche sul tema sicurezza e impatto ambientale. Il 14 agosto uno dei tre piloni del ponte è crollato portandosi dietro centinaia di metri di asfalto e decine di autovetture che stavano transitando in quel momento. Fin da subito il governo ha puntato il dito contro la società Autostrade per l'Italia e Benetton, ...

Messi si prende una pausa dall'Argentina : ... dunque, il ct ad interim Lionel Scaloni dovrà rinunciare all'apporto di Messi , che più che essere indispettito dall'atteggiamento di certi tifosi e certa stampa - comune, del resto, in un mondo ...

Bianca Atzei sorprende Jonathan Kashanian con una videochiamata e lui le dedica parole speciali : Sono in molti a sospettare che dietro la sola amicizia tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian in realtà ci sia qualcosa di più. A far riaffiorare ancora una volta questa storia è lo stesso ex gieffino. ...

Golf - European Championships 2018 : britannici beffati. Nel mixed event vince una sorprendente Islanda : Nonostante il podio arriva una nuova delusione per il Golf britannico in questi European Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleaneagle PGA Centenary Club trionfa sorprendentemente una incredibile Islanda. I nordeuropei si impongono nel team mixed event con il punteggio di -3 (141 colpi), che prevedeva la partecipazione di 4 Golfisti (2 uomini e 2 donne) per squadra divisi in due coppie che si alternavano sul percorso. Il capolavoro è ...